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तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोगों की मौत

तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई.

two killed in explosion at firecracker factory near Sivakasi in Tamil Nadu
तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 5:41 PM IST

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शिवकाशी (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास कृष्णा पायरोटेक्निक्स नाम की एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को विस्फोट हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि शिवकाशी के पास नमस्कारीथनपट्टी में चल रही एक लाइसेंस वाली पटाखा यूनिट में अचानक विस्फोट हुआ, जब वर्कर अपने रोज के काम में लगे हुए थे. जोरदार धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, बालमुरुगन नाम के एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल वर्कर, अहमद इब्राहिम (उम्र 45) को तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि इंजीनियर अहमद इब्राहिम, जिन्हें 95 प्रतिशत जलने की हालत में शिवकाशी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी भी बिना इलाज के मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, पटाखा फैक्ट्री में केमिकल मिलाने के लिए खरीदी गई एक नई मशीन की टेस्टिंग की गई, जिसे सेंट्रल पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस मिला हुआ है. गुरुवार को, गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले अहमद इब्राहिम नाम के एक इंजीनियर मशीन को इंस्टॉल और टेस्ट कर रहे थे. बताया जा रहा है कि वहां अचानक धमाका हो गया.

धमाके के बाद, फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई. फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए. अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने फैक्ट्री परिसर के अंदर गहन तलाशी अभियान चलाया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मलबे में कोई और कर्मचारी फंसा हुआ है या नहीं.

पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट का कारण पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु में 'अवैध' पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई पांच

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