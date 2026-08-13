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तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोगों की मौत

तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोगों की मौत ( ETV Bharat )

शिवकाशी (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास कृष्णा पायरोटेक्निक्स नाम की एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को विस्फोट हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि शिवकाशी के पास नमस्कारीथनपट्टी में चल रही एक लाइसेंस वाली पटाखा यूनिट में अचानक विस्फोट हुआ, जब वर्कर अपने रोज के काम में लगे हुए थे. जोरदार धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, बालमुरुगन नाम के एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल वर्कर, अहमद इब्राहिम (उम्र 45) को तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि इंजीनियर अहमद इब्राहिम, जिन्हें 95 प्रतिशत जलने की हालत में शिवकाशी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी भी बिना इलाज के मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, पटाखा फैक्ट्री में केमिकल मिलाने के लिए खरीदी गई एक नई मशीन की टेस्टिंग की गई, जिसे सेंट्रल पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस मिला हुआ है. गुरुवार को, गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले अहमद इब्राहिम नाम के एक इंजीनियर मशीन को इंस्टॉल और टेस्ट कर रहे थे. बताया जा रहा है कि वहां अचानक धमाका हो गया.