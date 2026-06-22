महाराष्ट्र: ठाणे में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार BMW, दो की मौत
महाराष्ट्र के बदलापुर में रफ्तार के चलते दो लोगों की मौत हो गई. हादसा मुंबई-वडोदरा हाईवे पर हुआ.
Published : June 22, 2026 at 10:28 AM IST
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रविवार तड़के बदलापुर में मुंबई-वडोदरा हाईवे पर एक बीएमडब्ल्यू कार से भीषण दुर्घटना हुई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.
इस हादसे में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई. रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी कार टिटवाला से लौट रही थी. बताया जाता है कि मृतकों की पहचान बदलापुर निवासी योगेश दीघे (26) और रिकेबा जैकब (24) के रूप में हुई. कार में सवार एक अन्य व्यक्ति आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका ठाणे के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कार कथित रूप से बेलगाम गति से चलाई जा रही थी. इसी दौरान कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. इसी के साथ कार हवा में उछल गई. कई बार पलटने के बाद ये रुकी. ये हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार सवारों के बाडी पार्ट दूर जाकर गिरे.
बताया जा रहा है कि तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस दुर्घटना की सूचना दी. अधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.
बदलापुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारियों ने कहा कि हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया. साथ ही घटना की जांच जारी है. उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विभाग की टीम ने दुर्घटनास्थल की जांच कर सबूत एकत्र किए. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, इसमें यह भी शामिल है कि हादसे के समय चालक शराब के प्रभाव में था या नहीं.