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मणिपुर के उखरुल में उग्रवादियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या की

इंफाल : मणिपुर के उखरुल जिले में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. यह घटना आज दोपहर कुकी बहुल याओलेन गांव के पास हुई. घटना मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह द्वारा तंगखुल नगा बहुल पर्वतीय जिले का दौरा करने और कुकी व नगा निवासियों के साथ बातचीत के दौरान शांति तथा संवाद की अपील करने के एक दिन बाद हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने इंफाल से उखरुल जा रहे नागरिकों के वाहनों पर गोलीबारी की. कार की आगे वाली यात्री सीट पर बैठे एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया.

मृतकों की पहचान ताशर गांव के एस. डब्ल्यू. चिनाओशांग और खरासोम गांव के वाई वाशुम के रूप में हुई है. इस हमले के दौरान तीन कारों के सामने का शीशा और पीछे की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. कुकी जो परिषद ने दोनों व्यक्तियों की हत्या में समुदाय की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है.

कानून-व्यवस्था की स्थिति अब भी संवेदनशील, लेकिन नियंत्रण में : मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है. सिंह ने राज्य सचिवालय में असम राइफल्स आईजीएआर (दक्षिण) के साथ बैठक करने के बाद ये टिप्पणियां कीं.