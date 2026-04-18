मणिपुर के उखरुल में उग्रवादियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या की
मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों ने कार सवार दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. इससे हालात तनावपूर्ण हो गए.
By PTI
Published : April 18, 2026 at 10:49 PM IST
इंफाल : मणिपुर के उखरुल जिले में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. यह घटना आज दोपहर कुकी बहुल याओलेन गांव के पास हुई. घटना मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह द्वारा तंगखुल नगा बहुल पर्वतीय जिले का दौरा करने और कुकी व नगा निवासियों के साथ बातचीत के दौरान शांति तथा संवाद की अपील करने के एक दिन बाद हुई है.
अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने इंफाल से उखरुल जा रहे नागरिकों के वाहनों पर गोलीबारी की. कार की आगे वाली यात्री सीट पर बैठे एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया.
मृतकों की पहचान ताशर गांव के एस. डब्ल्यू. चिनाओशांग और खरासोम गांव के वाई वाशुम के रूप में हुई है. इस हमले के दौरान तीन कारों के सामने का शीशा और पीछे की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. कुकी जो परिषद ने दोनों व्यक्तियों की हत्या में समुदाय की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है.
कानून-व्यवस्था की स्थिति अब भी संवेदनशील, लेकिन नियंत्रण में : मुख्यमंत्री
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है. सिंह ने राज्य सचिवालय में असम राइफल्स आईजीएआर (दक्षिण) के साथ बैठक करने के बाद ये टिप्पणियां कीं.
मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, “आज सचिवालय में आईजीएआर (दक्षिण) के मेजर जनरल गौरव शर्मा द्वारा दी गई ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की गई कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील है लेकिन नियंत्रण में है, और सुरक्षा बल सभी प्रकार की गड़बड़ियों से अत्यंत सावधानी और संयम से निपट रहे हैं.”
उन्होंने सभी नागरिकों से अशांति भड़काने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया. बिष्णुपुर के ट्रोंगलाओबी में सात अप्रैल को हुए बम हमले में दो बच्चों की मौत के बाद इंफाल घाटी के पांच जिलों में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें सामने आईं.
उन्होंने कहा कि सरकार न्याय सुनिश्चित करने और राज्य भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
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