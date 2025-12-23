ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दो कश्मीरी गिरफ्तार, कंबल बेचने के बहाने जानकारी जुटाने का शक

कुपवाड़ा जिले के दो लोगों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए जासूसी करने और सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Two Kashmiri men arrested
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
December 23, 2025

श्रीनगरः अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने कथित रूप से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कश्मीर घाटी के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार श्रीनगर के अधिकारियों मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इटानगर में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दो लोगों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए जासूसी करने और सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

अधिकारियों ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ऐजाज अहमद भट और बशीर अहमद गनई के तौर पर हुई है. इन दो गिरफ्तारियों के साथ, जासूसी मामले में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है. ये गिरफ्तारियां 18 दिसंबर को की गई थीं.

अरुणाचल प्रदेश के IGP (लॉ एंड ऑर्डर) चुखु आपा ने बताया कि, "आरोपी अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और इसे अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर कर रहे थे. हमारी जांच जारी है, और जांच के दौरान और डिटेल्स सामने आएंगी."

IGP ने कहा कि इससे पहले, 21 नवंबर को ईटानगर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के रहने वाले नज़ीर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर को जासूसी एक्टिविटीज़ में उनके संभावित शामिल होने के बारे में पक्की जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद, एक और आरोपी, शब्बीर अहमद खान, जो कुपवाड़ा का ही रहने वाला है, को ईटानगर में गिरफ्तार किया गया.

IGP ने रिपोर्टर्स को बताया- "हम अरुणाचल प्रदेश में चल रहे एक जासूसी गैंग के बारे में पक्की इंटेलिजेंस इनपुट पर काम कर रहे थे। ईटानगर SP जुम्मार बसर की लीडरशिप में, टीम ने मेहनत से काम किया और ये गिरफ्तारियां कीं। दो आरोपियों को कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन को ईटानगर कैपिटल रीजन में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया."

IGP ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग ज़्यादातर कंबल बेचने वाले थे जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाते थे. IGP ने कहा, "मैं ईटानगर के लोगों से गुज़ारिश करता हूं कि किसी को भी अपने घर में किराए पर रहने देने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें और पुलिस से उन्हें वेरिफ़ाई कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे."

