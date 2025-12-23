ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दो कश्मीरी गिरफ्तार, कंबल बेचने के बहाने जानकारी जुटाने का शक

श्रीनगरः अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने कथित रूप से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कश्मीर घाटी के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार श्रीनगर के अधिकारियों मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इटानगर में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दो लोगों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए जासूसी करने और सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

अधिकारियों ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ऐजाज अहमद भट और बशीर अहमद गनई के तौर पर हुई है. इन दो गिरफ्तारियों के साथ, जासूसी मामले में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है. ये गिरफ्तारियां 18 दिसंबर को की गई थीं.

अरुणाचल प्रदेश के IGP (लॉ एंड ऑर्डर) चुखु आपा ने बताया कि, "आरोपी अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और इसे अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर कर रहे थे. हमारी जांच जारी है, और जांच के दौरान और डिटेल्स सामने आएंगी."

IGP ने कहा कि इससे पहले, 21 नवंबर को ईटानगर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के रहने वाले नज़ीर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर को जासूसी एक्टिविटीज़ में उनके संभावित शामिल होने के बारे में पक्की जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद, एक और आरोपी, शब्बीर अहमद खान, जो कुपवाड़ा का ही रहने वाला है, को ईटानगर में गिरफ्तार किया गया.