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हरिद्वार में बड़ा हादसा, गंगा में नहाते समय यूपी के दो कांवड़िए डूबे, सर्च ऑपरेशन जारी

गंगा में नहाते समय यूपी के दो कांवड़िए डूबे ( PHOTO- ETV Bharat )