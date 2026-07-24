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जमशेदपुर MGM के दो डॉक्टर्स की डिमना लेक में डूबे से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के दो जूनियर्स डॉक्टर्स की डिमना लेक में डूबने से मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

JUNIOR DOCTORS DIED IN JAMSHEDPUR
मृतक दोनों जूनियर डॉक्टर्स की फाइल फोटो (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 11:11 AM IST

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जमशेदपुर: शहर के डिमना लेक में डूबने से एमजीएम अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टर्स की मौत हो गई है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. मामले में ग्रामीम एसपी ने बताया की रेस्क्यू अभियान के जरिए दोनों डॉक्टर का शव निकाला गया है. घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. इस घटना के बाद अस्पताल में शोक का माहौल है.

दोनों डॉक्टर के शव को लेक से निकाला बाहर

जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टर्स समीर और सक्षम सिंह का गुरुवार रात करीब 11 बजे ड्यूटी समाप्त हुई थी. इसके बाद वे अपने एक अन्य साथी यश के साथ डिमना लेक पहुंचे. बताया जा रहा है कि एक युवक का मोबाइल पानी में गिर गया था. मोबाइल निकालने के लिए वह पानी में उतरा. लेकिन कुछ ही देर में उसका संतुलन बिगड़ने लगा.

अपने दोस्त को मुश्किल में देख दूसरा साथी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया. लेकिन वह भी अपना संतुलन खो बैठा. देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए और लापता हो गए. वहीं उनके साथ मौजूद तीसरा साथी यश इस हादसे में सुरक्षित बच गया.

दोनों के शव को लेक से निकाला बाहर

दोनों की पहचान काशीडीह निवासी 26 वर्षीय समीर और डाल्टनगंड स्थित बिनेका गांव के 22 वर्षीय सक्षम सिंह के रूप में हुई है. तीसरा डॉक्टर तत्काल घटना की जानकारी अस्पताल में दी. जिसके बाद कई गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू किया गया. लेकिन दोनों डॉक्टर का पता नहीं चला. इधर सुबह से ही रेसक्यू जारी रहा. काफी मशक्कत के बाद दोनों जूनियर डॉक्टर का शव डिमना लेक से बाहर निकाला गया.

इस घटना के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर और शहर के चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. मामले में ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाल ने बताया है कि तीनों जूनियर डॉक्टर आधी रात के बाद वहां क्यों गए और घटना कैसे घटी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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