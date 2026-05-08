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हंता वायरस प्रभावित क्रूज पर दो भारतीय भी हैं सवार: स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हंता वायरस के मामलों के ग्लोबल रिस्क असेसमेंट के बीच एहतियाती निगरानी के उपाय शुरू किए.

Hantavirus
हंता वायरस से प्रभावित जहाज. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 8:55 PM IST

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गौतम देबरॉय.

नई दिल्लीः हंता वायरस (Hantavirus) का मामला इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, जिसका मुख्य कारण एक क्रूज जहाज 'MV Hondius' पर फैला इसका संक्रमण है. यह मामला तब और गंभीर हो गया जब इस जहाज पर हंता वायरस के कारण तीन यात्रियों की मौत हो गई और कुल आठ संभावित मामले सामने आए. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर दो भारतीय सवार हैं.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज 'MV Hondius' वर्तमान में अटलांटिक महासागर में है और स्पेन के कैनरी द्वीप (Canary Islands) की ओर बढ़ रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, इस जहाज पर दो भारतीय नागरिक मौजूद हैं. फिलहाल दोनों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत निगरानी में रखा गया है."

अधिकारी के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर 'MV Hondius' क्रूज जहाज पर हंता वायरस संक्रमण की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है.

अधिकारी ने बताया, "बदलती स्थिति को देखते हुए और सार्वजनिक स्वास्थ्य एहतियात के तौर पर, IDSP और NCDC के तहत 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र' (PHEOC) ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. इसमें IDSP और IHR-NFP इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का आकलन किया और तैयारियों की समीक्षा की."

अधिकारी ने आगे कहा, "WHO के अनुसार, इसमें शामिल वायरस हंता वायरस का 'एंडीज़ स्ट्रेन' है. यह इंसानों से इंसानों में फैलने की सीमित क्षमता के लिए जाना जाता है और आमतौर पर इसके प्रसार के लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक संपर्क की आवश्यकता होती है. WHO ने वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को 'कम' बताया है, लेकिन संकेत दिया है कि संक्रमण की लंबी ऊष्मायन अवधि के कारण और भी मामले सामने आ सकते हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार WHO अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR) के तहत बचाव कार्यों का समन्वय कर रहा है. इसमें जांच सुविधाओं को मजबूत करना, महामारी का आकलन करना और यात्रियों व चालक दल के सुरक्षित उतरने और आगे की यात्रा के इंतजाम सुनिश्चित करना शामिल है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और WHO व अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है.

भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक यात्रा में वृद्धि और पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण हंता वायरस जैसी ज़ूनोटिक बीमारियां (जानवरों से फैलने वाली) और अधिक अप्रत्याशित होती जा रही हैं.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने ईटीवी भारत को बताया- "हां, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बदलाव इंसानों, जानवरों और रोगजनकों के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिससे ज़ूनोटिक बीमारियां लगातार और अधिक अनिश्चित होती जा रही हैं." उन्होंने कहा कि तेज़ी से होते शहरीकरण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवों के आवासों में घुसपैठ और खेती के बदलते तरीकों के कारण इंसानों का जानवरों और उनके जरिए फैलने वाली बीमारियों से संपर्क बढ़ रहा है.

डॉ. मित्तल ने कहा, "कोविड-19, निपाह वायरस, इबोला और हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जानवरों से इंसानों में बीमारियों के फैलने का जरिया बन सकती है." उन्होंने आगे कहा कि ये बीमारियां 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं, जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण- तीनों के स्वास्थ्य तंत्र को एक साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए.

डॉ. मित्तल ने आगे कहा, "इसके साथ ही, भविष्य की महामारियों और संक्रामक बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए रोग निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक जागरूकता और वैश्विक स्तर पर तैयारियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है."

बता दें कि 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन को 'MV Hondius' नामक क्रूज जहाज पर सवार यात्रियों के एक समूह में गंभीर सांस संबंधी बीमारी की सूचना दी गई थी. इस जहाज पर कुल 147 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे. 4 मई तक, हंता वायरस संक्रमण के कुल सात मामले (दो लैब-पुष्टि मामले और पांच संदिग्ध मामले) सामने आए हैं, जिनमें तीन मौतें, एक गंभीर रूप से बीमार मरीज और हल्के लक्षणों वाले तीन व्यक्ति शामिल हैं.

40 यात्री सेंट हेलेना द्वीप पर उतरे

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नीदरलैंड के अधिकारियों ने कहा कि घातक हंतावायरस के प्रकोप से प्रभावित जहाज के लगभग 40 यात्री सेंट हेलेना द्वीप पर उतर गए हैं. नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटे, चट्टानी द्वीप सेंट हेलेना में रुकने के दौरान लगभग 40 यात्रियों ने जहाज छोड़ दिया. इन लोगों में वे महिला भी शामिल है जिसके पति (नीदरलैंड का नागरिक) की मौत हो गई थी.

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