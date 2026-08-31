अमेरिका में दो भारतीय महिलाओं की हत्या, केरल की साथी को हिरासत में लिया गया
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि दोनों महिलाओं के शव भारत लाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : August 31, 2026 at 4:19 PM IST
त्रिशूर (केरल): केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पुष्टि की है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में दो मलयाली महिलाओं की मौत असल में हत्या है. मृतकों की पहचान त्रिशूर की रहने वाली अंजना हरि (35) और तिरुवनंतपुरम की रहने वाली एन मैरी मैथ्यू (40) के रूप में की गई. उनकी दोस्त, कोट्टायम की रहने वाली अनिला (32) इस अपराध के सिलसिले में अभी अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है.
तीनों महिलाएं अपने परिवारों के साथ कैलिफोर्निया के मिलपिटास (Milpitas) में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थीं. यह चौंकाने वाला डबल मर्डर स्थानीय समयानुसार बीते शुक्रवार को हुआ. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, एन मैरी की फ्लैट के एक कमरे में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अंजना को नीचे बुलाया गया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी.
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने अंजना को कुचलने के लिए इस्तेमाल की गई नीली SUV बरामद कर ली है, जिससे अंजना की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसी घटना के बाद एन मैरी को अपार्टमेंट के अंदर चाकू के घाव के साथ पाया गया था.
अपराध के समय, अंजना के पति विजेश और एन मैरी के पति जैकब काम पर थे, जबकि अंजना की छह साल की बेटी वामिका फ्लैट में मौजूद थी. पीड़ित करीबी दोस्त थे जो हाल ही में एक साथ ओणम समारोह में शामिल हुए थे. हालांकि, हत्याओं के पीछे का उद्देश्य अभी साफ नहीं है.
सुरेश गोपी ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को में महावाणिज्यदूत (Consul General) से शव भारत लाने के बारे में बात की. उन्हें सबसे पहले त्रिशूर के विनोद नाम के एक रिश्तेदार ने इस हादसे के बारे में बताया था. शवगृह को शवों को भारत भेजने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं. चूंकि यह हत्या की जांच चल रही है, इसलिए अमेरिकी पुलिस ने ऑटोप्सी पूरी होने के बावजूद अभी तक शवों को नहीं सौंपा है.
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी अमेरिका के समय के हिसाब से सोमवार दोपहर तक आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर फैसला कर सकते हैं. अगर मामले में और जांच की जरूरत पड़ी, तो शवों को भारत लाने में और देरी हो सकती है. मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि जांच अधिकारियों से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही शव को भारत लाने की स्पष्ट टाइमलाइन तय की जा सकती है.
सुरेश गोपी ने कहा कि पुलिस से आधिकारिक पुष्टि के बाद, NORKA, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को औपचारिक रूप से बताया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि सत्यापित आधिकारिक जानकारी लिए बिना अमेरिका में ऐसी घटनाओं के बारे में अफवाहें फैलाना गलत है.
अंजना, मन्नुथी में थेक्कूट्टू घराना के हरिदास और सुषमा की बेटी हैं. वह 2021 में अमेरिका चली गई थीं. एन मैरी मैथ्यू, जो मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के केशवदासपुरम की रहने वाली हैं, ने कोट्टायम के रहने वाले एक व्यक्ति से शादी की थी.
अमेरिकी पुलिस ने इस डबल मर्डर की पूरी जांच शुरू कर दी है. हालांकि अंजना के पति विजेश कैलिफोर्निया में ही हैं, लेकिन उन्होंने घर पर परिवार के साथ कोई और जानकारी साझा नहीं की है.
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