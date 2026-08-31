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अमेरिका में दो भारतीय महिलाओं की हत्या, केरल की साथी को हिरासत में लिया गया

त्रिशूर (केरल): केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पुष्टि की है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में दो मलयाली महिलाओं की मौत असल में हत्या है. मृतकों की पहचान त्रिशूर की रहने वाली अंजना हरि (35) और तिरुवनंतपुरम की रहने वाली एन मैरी मैथ्यू (40) के रूप में की गई. उनकी दोस्त, कोट्टायम की रहने वाली अनिला (32) इस अपराध के सिलसिले में अभी अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है.

तीनों महिलाएं अपने परिवारों के साथ कैलिफोर्निया के मिलपिटास (Milpitas) में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थीं. यह चौंकाने वाला डबल मर्डर स्थानीय समयानुसार बीते शुक्रवार को हुआ. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, एन मैरी की फ्लैट के एक कमरे में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अंजना को नीचे बुलाया गया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने अंजना को कुचलने के लिए इस्तेमाल की गई नीली SUV बरामद कर ली है, जिससे अंजना की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसी घटना के बाद एन मैरी को अपार्टमेंट के अंदर चाकू के घाव के साथ पाया गया था.

अपराध के समय, अंजना के पति विजेश और एन मैरी के पति जैकब काम पर थे, जबकि अंजना की छह साल की बेटी वामिका फ्लैट में मौजूद थी. पीड़ित करीबी दोस्त थे जो हाल ही में एक साथ ओणम समारोह में शामिल हुए थे. हालांकि, हत्याओं के पीछे का उद्देश्य अभी साफ नहीं है.

सुरेश गोपी ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को में महावाणिज्यदूत (Consul General) से शव भारत लाने के बारे में बात की. उन्हें सबसे पहले त्रिशूर के विनोद नाम के एक रिश्तेदार ने इस हादसे के बारे में बताया था. शवगृह को शवों को भारत भेजने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं. चूंकि यह हत्या की जांच चल रही है, इसलिए अमेरिकी पुलिस ने ऑटोप्सी पूरी होने के बावजूद अभी तक शवों को नहीं सौंपा है.