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LPG शॉर्टेज पर लगेगी लगाम! 90,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे दो टैंकर, हॉर्मुज बाधा को किया पार

दो भारतीय टैंकर 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' ने 23 मार्च को 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को सफलतापूर्वक पार कर लिया है.

LPG Update
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से शेयर की गई तस्वीर के मुताबिक, LPG कैरियर पाइन गैस होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करता हुआ. (IANS/MEA)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 7:56 PM IST

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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है. 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी (LPG) लेकर आ रहे दो भारतीय टैंकर 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' ने 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को सफलतापूर्वक पार कर लिया है. मंगलवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है.

समुद्री गतिविधियों पर अपडेट देते हुए- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों जहाजों ने 23 मार्च को इस महत्वपूर्ण रास्ते को पार कर लिया है. लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा 'पाइन गैस' 27 मार्च को न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है, जबकि लगभग 47,600 मीट्रिक टन वजन के साथ 'जग वसंत' के 26 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि एलपीजी से भरे पांच अन्य टैंकर, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 2,30,000 मीट्रिक टन कार्गो है, अभी भी इस जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में खड़े हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा, एक और जहाज को जल्द ही लोड किए जाने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में परिचालन करने वाले एलपीजी टैंकरों की कुल संख्या छह हो जाएगी.

सिन्हा ने बताया कि लगभग 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज, जिनमें करीब 540 नाविक सवार हैं, वर्तमान में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी जलक्षेत्र में परिचालन कर रहे हैं. महानिदेशालय (DG Shipping) और क्षेत्र में मौजूद राजनयिक मिशनों सहित भारतीय अधिकारी उनकी सुरक्षा की निरंतर निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने जलडमरूमध्य को पार करने के लिए भारत द्वारा किसी भी 'ट्रांजिट शुल्क' के भुगतान की अटकलों को खारिज कर दिया. कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा शासित जलमार्ग है, जो नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी भी प्रकार के शुल्क की अनुमति नहीं देता.

भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य से एलपीजी (LPG) टैंकरों की आवाजाही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से होने वाले देश के लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी आयात इसी संकरे समुद्री गलियारे से होकर गुजरते हैं. पिछले सप्ताह, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश की आपूर्ति श्रृंखला को सहारा देने के लिए 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' नामक दो अन्य एलपीजी जहाज भारत पहुंचे थे.

ये घटनाएं बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में हो रही हैं. इसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाओं को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं. भारत सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की. इसमें आश्वासन दिया गया कि वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है और नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत का ऊर्जा बुनियादी ढांचा ठीक से काम कर रहा है. देश की सभी रिफाइनरियां वर्तमान में सामान्य से ऊपर के स्तर पर चल रही हैं और इन्वेंट्री (भंडार) में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है. सुजाता शर्मा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त है.

शर्मा ने यह भी गौर किया कि कई लोग ईंधन की "पैनिक बाइंग" (घबराहट में खरीदारी) जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, जिसे समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही गलत सूचनाओं से बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने जनता से केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया और कहा कि ईंधन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "सभी आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त है. नागरिकों को घबराहट में आकर खरीदारी करने से बचना चाहिए."

जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए देश भर में प्रवर्तन एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. एक बड़ी कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने करीब 3,400 छापेमारी की, लगभग 1,000 सिलेंडर जब्त किए, 640 से अधिक एफआईआर दर्ज कीं और 155 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 1,500 औचक निरीक्षण किए, जिसके बाद लगभग 250 वितरकों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए.

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