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LPG शॉर्टेज पर लगेगी लगाम! 90,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे दो टैंकर, हॉर्मुज बाधा को किया पार

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से शेयर की गई तस्वीर के मुताबिक, LPG कैरियर पाइन गैस होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करता हुआ. ( IANS/MEA )