ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की हत्या, महिला समेत दो गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित जेपी नगर में 25 अक्टूबर को हुई रोड रेज की घटना में 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान उत्तरहल्ली के गुंडप्पा लेआउट निवासी दर्शन एन के रूप में हुई है. घटना में उसका दोस्त जी वरुण भी घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था. उनकी पहचान मनोज कुमार और आरती शर्मा के रूप में हुई है. मनोज कुमार बन्नेरघट्टा रोड पर एक कलरीपयट्टू अकादमी चलाते हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल आरोपियों के बीच संबंध का अभी पता नहीं चल पाया है.

आरोपी की कार का छू लिया था शीशा

पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने दोपहिया वाहन चलाते समय आरोपी की कार का शीशा छू लिया था. इसके बाद आरोपी ने कार को पीछे मोड़कर लगभग दो किलोमीटर तक दुपहिया वाहन का पीछा किया और पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर में पीड़ित और पीछे बैठा व्यक्ति बाइक से उछलकर गिर गए. बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया.

जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि हत्या जानबूझकर की गई थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि साउथ सिटी रोड पर नटराज लेआउट के पास दोपहिया वाहन चलाते हुए दर्शन ने कार का दाहिना शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया था.