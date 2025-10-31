ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की हत्या, महिला समेत दो गिरफ्तार

डिलीवरी बॉय दर्शन एन की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला है.

बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 5:19 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित जेपी नगर में 25 अक्टूबर को हुई रोड रेज की घटना में 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान उत्तरहल्ली के गुंडप्पा लेआउट निवासी दर्शन एन के रूप में हुई है. घटना में उसका दोस्त जी वरुण भी घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था. उनकी पहचान मनोज कुमार और आरती शर्मा के रूप में हुई है. मनोज कुमार बन्नेरघट्टा रोड पर एक कलरीपयट्टू अकादमी चलाते हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल आरोपियों के बीच संबंध का अभी पता नहीं चल पाया है.

आरोपी की कार का छू लिया था शीशा
पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने दोपहिया वाहन चलाते समय आरोपी की कार का शीशा छू लिया था. इसके बाद आरोपी ने कार को पीछे मोड़कर लगभग दो किलोमीटर तक दुपहिया वाहन का पीछा किया और पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर में पीड़ित और पीछे बैठा व्यक्ति बाइक से उछलकर गिर गए. बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया.

जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि हत्या जानबूझकर की गई थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि साउथ सिटी रोड पर नटराज लेआउट के पास दोपहिया वाहन चलाते हुए दर्शन ने कार का दाहिना शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया था.

टक्कर मारने के बाद भागा आरोपी
मनोज बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद घटनास्थल से तेजी से भाग गया, लेकिन कुछ देर बाद चेहरे मास्क से ढककर अपनी कार के क्षतिग्रस्त हिस्से लेने के लिए घटनास्थल पर वापस आया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने आगे की जांच के लिए सोमवार को मामला पुट्टेनहल्ली पुलिस को सौंप दिया.

हाल ही में शुरू किया था डिलीवरी बॉय का काम
दर्शन की बहन एन भव्या ने बताया कि उनके भाई ने पिछले हफ़्ते ही डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया था. उन्होंने आगे कहा, "शुरुआत में हमें लगा कि यह एक दुर्घटना है. बाद में पुलिस को असली वजह पता चली."

डीसीपी दक्षिण लोकेश जगलासर ने मीडिया को बताया, "बाइक राइडर की मौके पर ही मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि कार चालक ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी थी, क्योंकि पीड़ित ने अपनी कार का शीशा तोड़ दिया था." आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.

