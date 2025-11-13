जम्मू कश्मीर: दो हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

ETV Bharat / bharat

श्रीनगर : पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान दो हाइब्रिड आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के सोपोर से गिरफ्तार किया गया.

बताया जाता है कि सोपोर में 22 आरआर और 179 बीएन सीआरपीएफ के साथ मिलकर सादिक कॉलोनी, मोमिनाबाद, सोपोर में एक संयुक्त नाका अभियान के दौरान दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही की विशेष सूचना मिलने के बाद यह नाका लगाया गया था.

जांच के दौरान, फ्रूट मंडी सोपोर से अहत बाबा क्रॉसिंग की ओर आ रहे दो व्यक्तियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखकर भागने का प्रयास किया. इस दौरान संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया.

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान शब्बीर अहमद नजर पुत्र निवासी मोहल्ला तौहीद कॉलोनी माज़बुग और शब्बीर अहमद मीर निवासी ब्रथ सोपोर के रूप में हुई है. गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से एक पिस्तौल, एक मैगज़ीन, 20 ज़िंदा कारतूस और 2 हथगोले सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. ये बरामदगी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का संकेत देती है.

इस संबंध में, सोपोर पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 253/2025 दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस घाटी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है.

गौरतलब है कि दिल्ली विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में भी विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है. साथ ही कई अहम स्थानों पर सुरक्षाबलों के द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है. दिल्ली विस्फोट के आतंकी घटना माने के बाद संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के साथ ही छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है.

