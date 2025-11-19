ETV Bharat / bharat

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और कर्मचारी जांच के घेरे में, आतंकियों से जुड़े होने का शक

फरीदाबाद : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट के तार जिस तरह से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं. अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों के जांच के घेरे में आ गए हैं.

जांच के घेरे में 200 से ज्यादा डॉक्टर : न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से सूत्रों ने बताया कि 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय के 200 से ज़्यादा डॉक्टर और कर्मचारी जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं. सुरक्षा एजेंसियां अल-फलाह विश्वविद्यालय में लगातार जांच कर रही हैं, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है. बुधवार को विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी अपने सामान को गाड़ियों में भरकर गेट से बाहर निकलते देखे गए. विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार, वे छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे हैं.

मोबाइल डेटा डिलीट किया गया : जांच ​​एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के बाद विश्वविद्यालय छोड़ने वाले लोगों की संख्या का पता लगा रही हैं और उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. सूत्रों ने बताया कि उन्हें शक है कि इनमें से कई लोग आतंकवादियों से जुड़े थे. सूत्रों ने बताया कि कई लोगों ने अपना मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया है, जिसकी भी जांच की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि पुलिस छात्रावासों और विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रहने वाले छात्रों के कमरों की तलाशी ले रही है और 1,000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है.

उमर को किराए पर कमरा देने वाली गिरफ्तार : जांच एजेंसियों ने 35 वर्षीय एक महिला को हिरासत में लिया है जिसने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को नूंह की हिदायत कॉलोनी में एक कमरा किराए पर दिया था. ये महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली बम धमाकों के बाद से फरार थी. घटना के बाद से उसके परिवार की भी जांच चल रही है. सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों ने नूंह में सात लोगों से भी पूछताछ की ताकि उमर के उनसे संबंध का पता लगाया जा सके. आत्मघाती हमलावर ने नूंह के किराए के कमरे में रहने के दौरान कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था.

मरीजों की संख्या में आई कमी : लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद अल फलाह मेडिकल कॉलेज के आतंकवादी उमर उन नबी से संबंध उजागर होने के बाद से इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि पहले, अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 200 मरीज आते थे, जो अब घटकर 100 से भी कम हो गए हैं.

6 महीने तक अस्पताल से गायब था उमर ! : न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जांच ​​एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या विश्वविद्यालय के अंदर कोई हैंडलर था क्योंकि उमर को संस्थान में "विशेष सुविधा" मिलती थी. विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद यहां अप्रेंटिसशिप कर रहे दो डॉक्टरों ने बताया कि उमर 2023 में बिना किसी छुट्टी और सूचना के लगभग छह महीने तक अस्पताल और विश्वविद्यालय से अनुपस्थित रहा. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि इस घटना का अजीब पहलू यह है कि वापस आते ही वह सीधे ड्यूटी पर लग गया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि उमर बहुत कम कक्षाएं लेता था. वो हफ़्ते में सिर्फ़ एक या दो लेक्चर ही लेता था, और वो भी सिर्फ़ 15 से 20 मिनट का. फिर वो अपने कमरे में लौट जाता था. दूसरे लेक्चरर इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे पूरा समय पढ़ाते रहते थे. एक चौंकाने वाले खुलासे में, डॉक्टरों ने कहा कि उमर को अस्पताल में हमेशा शाम या रात की शिफ्ट में काम दिया जाता था. उसे कभी सुबह की शिफ्ट में नहीं रखा गया.