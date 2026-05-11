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रुद्रप्रयाग में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों की हलक में आई जान

खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार सभी यात्री और पायलट सुरक्षित हैं.

Helicopter Emergency Landing
रुद्रप्रयाग में हेली की इमरजेंसी लैंडिंग (फोटो सोर्स- Disaster Management Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 7:06 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ और बदरीनाथ धाम यात्रा के बीच रुद्रप्रयाग जिले में अचानक मौसम खराब होने से दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. घटना के बाद कुछ देर के लिए क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया. हालांकि, राहत की बात ये रही कि दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार सभी यात्री और पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं.

अगस्त्यमुनि खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग: जानकारी के मुताबिक, सोमवार यानी 11 मई को करीब सवा 5 बजे करीब एक हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से सिरसी की ओर उड़ान भर रहा था. जबकि, दूसरा हेलीकॉप्टर देहरादून से फाटा जा रहा था. इसी दौरान गुप्तकाशी और ऊखीमठ क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट बदल ली. घने बादल और खराब विजिबिलिटी को देखते हुए दोनों हेलीकॉप्टरों के पायलटों ने सतर्कता बरतते हुए अगस्त्यमुनि खेल मैदान में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई.

Helicopter Emergency Landing
अगस्त्यमुनि खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (फोटो सोर्स- Disaster Management Department)

बताया जा रहा कि दोनों हेलीकॉप्टरों में पायलट समेत कुल 10 लोग सवार थे. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. कुछ देर बाद मौसम सामान्य होने पर दोनों हेलीकॉप्टरों ने दोबारा सुरक्षित उड़ान भर ली. जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

Helicopter Emergency Landing
हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (फोटो सोर्स- Disaster Management Department)

हेली सेवाओं के लिए मौसम बड़ी चुनौती: गौर हो कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मौसम पर निर्भर रहती हैं और सुरक्षा मानकों को देखते हुए खराब मौसम में एहतियातन उड़ानों को रोका या डायवर्ट किया जाता है. केदारघाटी में कई हेलीकॉप्टर हादसे भी हो चुके हैं तो कई हेली की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी है. जबकि, हेली क्रैश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

HELI EMERGENCY LANDING RUDRAPRAYAG
केदारनाथ हेली सेवा का किराया (फोटो- ETV Bharat)

"मौसम खराब होने के कारण एहतियात के तौर पर दोनों हेलीकॉप्टरों की अगस्त्यमुनि खेल मैदान में लैंडिंग कराई गई थी. सभी यात्री सुरक्षित हैं. मौसम साफ होने के बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित टेकऑफ कर लिया."- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए इस बार 8 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुताबिक, गुप्तकाशी से 2 ऑपरेटर, फाटा से 4 ऑपरेटर और सिरसी से 2 हेली कंपनियां उड़ान भर रही हैं. यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की ऑफिशल वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है.

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