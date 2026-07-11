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फिर सुर्खियों में हरियाणा के पोस्टमास्टर, खातधारकों के रुपए निकालने का आरोप, पौड़ी के जाख का मामला

पौड़ी: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू ब्लॉक में जाख गांव के डाकघर में खाताधारकों के खातों से अवैध निकासी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है. मामले को लेकर खाताधारकों और जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. खाताधारकों का आरोप है कि डाकघर के कर्मचारियों द्वारा दो खातों से करीब एक लाख 80 हजार रुपये की अवैध निकासी की गई है. साथ ही उन्होंने खातों में जमा की गई राशि की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है.

क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरजीत सिंह बिष्ट ने बताया कि एक खाताधारक के खाते से करीब 80 हजार रुपये और दूसरे के खाते से लगभग एक लाख रुपये की निकासी बिना जानकारी के की गई है. शिकायत मिलने के बाद पौड़ी से डाक विभाग की एक जांच टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में खातों में जमा और निकासी से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपनी जीवनभर की मेहनत की कमाई की सुरक्षा को लेकर चिंता है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही डाकघर में तैनात बाहरी प्रदेशों से आए कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली की भी जांच कराने की मांग उठाई है. फिलहाल डाक विभाग की जांच जारी है और शिकायत के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.