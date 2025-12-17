ETV Bharat / bharat

लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प, पुलिसवालों पर भी हमला, जेल सुपरिटेंडेंट समेत कई घायल

एक ग्रुप के सात कैदियों और दूसरे ग्रुप के करीब 10 कैदियों ने जेल के अंदर रखी ईंटों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

Two groups of prisoners clash in Ludhiana Central Jail
लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 7:37 PM IST

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना के ताजपुर रोड पर मौजूद सेंट्रल जेल में बीती रात (मंगलवार रात 8 बजे) कैदियों के दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गई, जिससे जेल के अंदर अफरा-तफरी मच गई. कैदियों को कंट्रोल करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इस मामले की जानकारी लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने दी है.

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि असल में, मंगलवार शाम को सेंट्रल जेल लुधियाना में दो कैदियों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके बाद एक कैदी जिसे कड़ी सजा मिली थी, उसने आकर अपने कुछ साथियों को भड़का दिया. जिसके बाद 20 से 25 कैदियों ने जेल स्टाफ और बेड के बीच रखी ईंटें फेंकना शुरू कर दिया.

लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प हो गई, पुलिस कमिश्नर ने दी पूरी जानकारी (ETV Bharat)

जिससे जेल स्टाफ, दो गैजेटेड अफसर और तीन दूसरे कर्मचारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने कहा कि जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां फोर्स तैनात कर दी.

उन्होंने कहा कि जैसे ही घटना का पता चला, वहां के सभी अधिकारी, ADCP और चार SHO पुलिस फोर्स के साथ 5 से 7 मिनट में वहां पहुंच गए. उन्होंने कहा कि वे भी रात में वहां पहुंचकर घटना का जायजा लिया. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिंह की हालत बिल्कुल ठीक है. उन्हें मामूली चोटें आई हैं. इसके बाद और फोर्स मौके पर पहुंची जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया. उन्होंने कहा कि 24 कैदियों के नाम पर केस दर्ज किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि अब जेल के अंदर और बाहर पूरी तरह से शांति का माहौल है. किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि, कोई गैंगस्टर आपस में नहीं लड़े. उन्होंने कहा कि दो कैदी आपस में लड़े, जिनमें से एक को सजा सेल में रखा गया था, जिसके बाद उसने अपने साथियों को उकसाया और हंगामा हुआ.

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा, जो हालात का जायजा लेने जेल गए थे, ने मीडिया को जानकारी घटना की पूरी जानकारी दी. दी थी. कैदियों के दो ग्रुप में लड़ाई क्यों और किन वजहों से शुरू हुई, इसकी अभी जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, एक ग्रुप के सात कैदियों और दूसरे ग्रुप के करीब 10 कैदियों ने जेल के अंदर क्यारियों में पौधों के चारों ओर बाउंड्री वॉल के लिए रखी ईंटों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

इस दौरान एक डीएसपी बुरी तरह घायल हो गए. उस समय हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी. कल देर शाम जब इसकी खबर मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस जेल पहुंच गई. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि, मामले की जांच से पता चलेगा कि लड़ाई क्यों और किन दो ग्रुप के बीच हुई.

