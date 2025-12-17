ETV Bharat / bharat

लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प, पुलिसवालों पर भी हमला, जेल सुपरिटेंडेंट समेत कई घायल

लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प ( ETV Bharat )

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना के ताजपुर रोड पर मौजूद सेंट्रल जेल में बीती रात (मंगलवार रात 8 बजे) कैदियों के दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गई, जिससे जेल के अंदर अफरा-तफरी मच गई. कैदियों को कंट्रोल करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इस मामले की जानकारी लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने दी है. पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि असल में, मंगलवार शाम को सेंट्रल जेल लुधियाना में दो कैदियों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके बाद एक कैदी जिसे कड़ी सजा मिली थी, उसने आकर अपने कुछ साथियों को भड़का दिया. जिसके बाद 20 से 25 कैदियों ने जेल स्टाफ और बेड के बीच रखी ईंटें फेंकना शुरू कर दिया. लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प हो गई, पुलिस कमिश्नर ने दी पूरी जानकारी (ETV Bharat) जिससे जेल स्टाफ, दो गैजेटेड अफसर और तीन दूसरे कर्मचारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने कहा कि जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां फोर्स तैनात कर दी. उन्होंने कहा कि जैसे ही घटना का पता चला, वहां के सभी अधिकारी, ADCP और चार SHO पुलिस फोर्स के साथ 5 से 7 मिनट में वहां पहुंच गए. उन्होंने कहा कि वे भी रात में वहां पहुंचकर घटना का जायजा लिया. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिंह की हालत बिल्कुल ठीक है. उन्हें मामूली चोटें आई हैं. इसके बाद और फोर्स मौके पर पहुंची जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया. उन्होंने कहा कि 24 कैदियों के नाम पर केस दर्ज किए गए हैं.