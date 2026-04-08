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जम्मू कश्मीर: लश्कर व हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कथित संबंधों पर दो कर्मचारी नौकरी से निकाले गए

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ( file photo-ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बुधवार को दो और सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया. संविधान के आर्टिकल 311(2)(c) के तहत, जो राज्य की सुरक्षा के हित में बिना जांच के नौकरी से निकालने की इजाजत देता है, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के रामबन में शिक्षा विभाग के कर्मचारी फरहत अली खांडे और बांदीपोरा के ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी मोहम्मद शफी डार को नौकरी से निकाल दिया. सूत्रों ने बताया कि फरहत पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है और वह जिले में आतंकवाद को फिर से शुरू करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी का इस्तेमाल कर रहा था. 2011 में, फरहत को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह आतंकी निधि बांटने में शामिल होने के कारण सुरक्षा बलों की जांच के दायरे में आया था. सूत्रों ने कहा, "उसे जेल में डाल दिया गया और वह अक्टूबर 2011 में जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उसने आतंकी गतिविधियां जारी रखीं." दूसरा कर्मचारी बांदीपोरा का मोहम्मद शफी डार ग्रामीण विकास विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था.