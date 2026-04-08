जम्मू कश्मीर: लश्कर व हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कथित संबंधों पर दो कर्मचारी नौकरी से निकाले गए
जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल दो कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी गई है.
Published : April 8, 2026 at 2:03 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बुधवार को दो और सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया.
संविधान के आर्टिकल 311(2)(c) के तहत, जो राज्य की सुरक्षा के हित में बिना जांच के नौकरी से निकालने की इजाजत देता है, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के रामबन में शिक्षा विभाग के कर्मचारी फरहत अली खांडे और बांदीपोरा के ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी मोहम्मद शफी डार को नौकरी से निकाल दिया.
सूत्रों ने बताया कि फरहत पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है और वह जिले में आतंकवाद को फिर से शुरू करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी का इस्तेमाल कर रहा था. 2011 में, फरहत को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह आतंकी निधि बांटने में शामिल होने के कारण सुरक्षा बलों की जांच के दायरे में आया था.
सूत्रों ने कहा, "उसे जेल में डाल दिया गया और वह अक्टूबर 2011 में जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उसने आतंकी गतिविधियां जारी रखीं." दूसरा कर्मचारी बांदीपोरा का मोहम्मद शफी डार ग्रामीण विकास विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था.
उन्हें उनके पिता की मौत के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया गया था, जो विभाग में बागान निरीक्षक के तौर पर काम कर रहे थे. जांच से पता चला कि मोहम्मद शफी डार लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था और उसे आतंकवादियों को सुरक्षित घर देने, उनके आने-जाने और परिवहन में मदद करने का काम सौंपा गया था.
सूत्रों ने बताया, “अप्रैल 2025 में, शफी और उसके एक आतंकी साथी रईस अहमद डार को एक चेकपॉइंट पर रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था. शफी के पास से एक एके-56 राइफल, ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद किए गए.”
इन सेवा समाप्ति के साथ, 2021 से निकाले गए सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 90 से अधिक हो गई है. उप राज्यपाल प्रशासन ने इलाके में आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस रखा है. उसने प्राइवेट जगहों को भी पुलिस से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड वेरिफाई करने का आदेश दिया है, जिससे निकाले गए कर्मचारियों के लिए नौकरी पाना लगभग नामुमकिन हो गया है. अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों को हटाने का मकसद सरकारी मशीनरी में घुसे आतंकवादियों को हटाना है.
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