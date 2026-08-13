बिहार में समलैंगिक शादी, दो लड़कियों ने मंदिर में लिए सात फेरे, कहा- 'साथ रहने दो वरना..'
बिहार के खगड़िया में समलैंगिक शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. रिपोर्ट - अमन
Published : August 13, 2026 at 12:19 PM IST
खगड़िया: बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मामला पटना के अदालतगंज का है, जहां दो लड़कियां पटना से भागकर खगड़िया पहुंची और आपसी सहमति से समलैंगिक शादी रचा ली. दोनों लड़कियों को खगड़िया पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास से बरामद किया है.
तीन साल की दोस्ती, अब रचाई शादी : दोनों छात्राएं एक दूसरे की पड़ोसी बताई जा रही हैं और करीब तीन वर्षों से एक-दूसरे को जानती हैं. एक छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि दूसरी 12वीं की छात्रा है. दोनों लड़कियां अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखती है. 10वीं की छात्रा के पिता सीआईडी में कार्यरत हैं.
7 अगस्त को घर से भागी थी दोनों: कोतवाली थाना पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पटना में अदालतगंज की दोनों छात्राएं 7 अगस्त को अपने-अपने घर से निकली थीं. घर से भागकर दोनों खगड़िया पहुंची और दोनों का दावा है कि उन्होंने वहां मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली. दोनों खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहरी थीं.
पटना से लापता छात्राएं खगड़िया में बरामद : इस बीच, दोनों लड़कियों के अचानक घर से चले जाने के बाद परिजनों ने पटना के कोतवाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की. मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों के खगड़िया में होने की जानकारी मिली.
मोबाइल लोकेशन से मिला सुराग : पुलिस ने दोनों छात्राओं की तलाश शुरू की. इसी दौरान मोबाइल लोकेशन खगड़िया के पाल होटल के आसपास मिली. इसके बाद पटना पुलिस ने खगड़िया पुलिस से संपर्क किया. सूचना मिलने पर खगड़िया टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को बरामद कर लिया. खगड़िया से दोनों छात्राओं को बरामद कर पुलिस की एक टीम पटना लेकर आई.
'साथ रहने की जिद..' : पटना पहुंचकर दोनों छात्राओं ने एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं. पुलिस के सामने दोनों के द्वारा साथ रहने की इच्छा जताने की बात भी सामने आई है. दोनों ने कहा कि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं. दोनों साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे.
क्या बोले खगड़िया टाउन थाना प्रभारी? : खगड़िया टाउन थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि दोनों के खगड़िया में शादी करने की सूचना पुलिस को नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों को केवल पटना पुलिस की सूचना के आधार पर बरामद किया था और बाद में उन्हें पटना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.
''पटना पुलिस की ओर से फोन कर दोनों छात्राओं की लोकेशन खगड़िया के पाल होटल के आसपास बताए जाने की सूचना दी गई थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को बरामद किया गया. बरामदगी के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दोनों छात्राओं को पटना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.'' - राकेश कुमार गुप्ता, खगड़िया टाउन थाना प्रभारी
एक बालिग.. दूसरी नाबालिग: वहीं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि, मामले में एक लड़की बालिग और दूसरी नाबालिग बताई जा रही है. दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. चूंकि मामला एक नाबालिग छात्रा से भी जुड़ा है, इसलिए उसके बयान समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जा रही हैं.
''जांच में पाया गया कि एक लड़की बालिग और दूसरी नाबालिग है. परिजनों की शिकायत के बाद दोनों को खगड़िया से बरामद किया. पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट के आदेश पर एक नाबालिग को रिमांड होम भेज दिया गया है. बालिग लड़की पर कोर्ट ने कहा कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है.'' - अजय कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी
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