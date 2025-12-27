तमिलनाडु: लोहे का गेट गिरने से खेल रही दो बच्चियां दबीं, दर्दनाक मौत
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में यह दुखद घटना हुई, जबकि दो बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं.
Published : December 27, 2025 at 4:02 PM IST
विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास कोंगालपुरम में शनिवार को एक दुखद घटना में घर के बाहर खेल रही दो बच्चियों की मौत हो गई. एक बच्ची नौ साल और चार साल की थी. लोहे का गेट और उसका खंभा गिरने से दोनों इसके नीचे आ गईं और उनकी मौत हो गई.
मरने वालों की पहचान कोंगालपुरम की आर. कमलिका (9) और शंकरनकोविल की उसकी चचेरी बहन ऋषिका (4) के तौर पर हुई है.
यह घटना कमलिका के माता-पिता, राजमणि और राजेश्वरी के घर पर हुई. गेट गिरने के तुरंत बाद, लड़कियों को नीचे से निकाला गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में उन्हें शिवकाशी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि लोहे का गेट दीवार के साथ गिर गया. दोनों लड़कियां मलबे में दब गईं. आस-पास कोई नहीं होने के कारण लड़कियां नीचें तड़प-तड़प रही थीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृत लड़कियों के शवों पोस्टमार्टम के लिए शिवकाशी सरकारी अस्पताल भेज दिया.
पुलिस ने बताया कि घर में लोहे का गेट और गेट का खंभा कुछ साल पहले लगाया गया था. ऋषिका अपने भाई निशांत (6) के साथ स्कूल की छुट्टियों में कोंगालपुरम आई थी. ऋषिका, राजेश्वरी की बहन धनलक्ष्मी की बेटी है, जो शंकरनकोविल में रहती है.
घटना के समय राजेश्वरी का दूसरा बच्चा, कविन (11), और निशांत भी घर पर मौजूद थे. राजेश्वरी शिवकाशी ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है.
शिवकाशी टाउन पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.
इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
यह भी पढ़ें- नवविवाहिता के जान देने के बाद पति ने भी मौत को लगाया गले, जांच जारी