ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: लोहे का गेट गिरने से खेल रही दो बच्चियां दबीं, दर्दनाक मौत

तमिलनाडु: लोहे का गेट गिरने से खेल रही दो बच्चियां दबीं, दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास कोंगालपुरम में शनिवार को एक दुखद घटना में घर के बाहर खेल रही दो बच्चियों की मौत हो गई. एक बच्ची नौ साल और चार साल की थी. लोहे का गेट और उसका खंभा गिरने से दोनों इसके नीचे आ गईं और उनकी मौत हो गई. मरने वालों की पहचान कोंगालपुरम की आर. कमलिका (9) और शंकरनकोविल की उसकी चचेरी बहन ऋषिका (4) के तौर पर हुई है. यह घटना कमलिका के माता-पिता, राजमणि और राजेश्वरी के घर पर हुई. गेट गिरने के तुरंत बाद, लड़कियों को नीचे से निकाला गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में उन्हें शिवकाशी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आर. कमलिका और उसकी चचेरी बहन ऋषिका (ETV Bharat) स्थानीय लोगों ने बताया कि लोहे का गेट दीवार के साथ गिर गया. दोनों लड़कियां मलबे में दब गईं. आस-पास कोई नहीं होने के कारण लड़कियां नीचें तड़प-तड़प रही थीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.