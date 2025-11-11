ETV Bharat / bharat

डांट-फटकार के डर से स्कूल से भागी लड़कियों ने गुफा में बिताए 4 दिन

स्कूल से भागी लड़कियों ने गुफा में बिताए 4 दिन. ( ETV Bharat )

पेडाबयालु,अल्लूरी सीताराम राजू जिला (आंध्र प्रदेश): एक चौंकाने वाली घटना में, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण स्कूल से भागी दो छात्राएं चार दिनों तक एक गुफा में छिपी रहीं. आंध्र प्रदेश में 6 नवंबर से लापता ये छात्राएं आखिरकार सोमवार को पुलिस ने ड्रोन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से खोज निकाला.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला के पेदाबयालु मंडल के गुल्लेलु पंचायत के किंचुरू गांव की रहने वाली ये दोनों छात्राएं पेदाबयालु आश्रम बालिका विद्यालय-1 में कक्षा 6 और 5 में पढ़ रही हैं.

बताया जा रहा है कि ये लड़कियां पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने से परेशान थीं. डांट-फटकार के डर से, वे बिना किसी को बताए स्कूल छोड़कर कोंचुरू पहाड़ियों में चली गईं, जहां उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली और उन्होंने वहां छिपने का फैसला लिया.

चार दिनों तक, ये बच्चियां जंगली चुकंदर खाकर और आसपास के झरनों से पानी पीकर जिंदा रहीं. उनके लापता होने से शिक्षकों और अभिभावकों में खलबली मच गई. जब वे वापस नहीं लौटीं, तो स्कूल प्रशासन ने 8 नवंबर को पेदाबयालु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.