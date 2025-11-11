ETV Bharat / bharat

डांट-फटकार के डर से स्कूल से भागी लड़कियों ने गुफा में बिताए 4 दिन

आंध्र प्रदेश में स्कूल से भागकर चार दिन गुफा में छिपी रहीं. पुलिस की ड्रोन खोज के बाद दोनों छात्राएं सुरक्षित मिलीं.

Girl Ran Away From School
स्कूल से भागी लड़कियों ने गुफा में बिताए 4 दिन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
पेडाबयालु,अल्लूरी सीताराम राजू जिला (आंध्र प्रदेश): एक चौंकाने वाली घटना में, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण स्कूल से भागी दो छात्राएं चार दिनों तक एक गुफा में छिपी रहीं. आंध्र प्रदेश में 6 नवंबर से लापता ये छात्राएं आखिरकार सोमवार को पुलिस ने ड्रोन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से खोज निकाला.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला के पेदाबयालु मंडल के गुल्लेलु पंचायत के किंचुरू गांव की रहने वाली ये दोनों छात्राएं पेदाबयालु आश्रम बालिका विद्यालय-1 में कक्षा 6 और 5 में पढ़ रही हैं.

बताया जा रहा है कि ये लड़कियां पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने से परेशान थीं. डांट-फटकार के डर से, वे बिना किसी को बताए स्कूल छोड़कर कोंचुरू पहाड़ियों में चली गईं, जहां उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली और उन्होंने वहां छिपने का फैसला लिया.

चार दिनों तक, ये बच्चियां जंगली चुकंदर खाकर और आसपास के झरनों से पानी पीकर जिंदा रहीं. उनके लापता होने से शिक्षकों और अभिभावकों में खलबली मच गई. जब वे वापस नहीं लौटीं, तो स्कूल प्रशासन ने 8 नवंबर को पेदाबयालु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मामले को गंभीरता से लेते हुए, उप-निरीक्षक कोल्ली रमण ने गांव के आसपास के जंगलों में तलाशी के लिए तीन विशेष पुलिस दल बनाए. टीमों ने घने इलाकों में तलाशी ली और आखिरकार, ड्रोन कैमरों की मदद से, उन्हें कोंचुरु पहाड़ी गुफाओं के पास हलचल के संकेत मिले. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस अधिकारी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चियों को बचाया.

बाद में उसी शाम, दोनों छात्रों को सुरक्षित उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह दी कि वे बच्चों को दंडित करने या डांटने के बजाय उन्हें परामर्श दें और पढ़ाई के दबाव से उबरने में उनकी मदद करें.

इस घटना ने युवा छात्रों, खासकर घर से दूर आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता को उजागर किया है.

