ETV Bharat / bharat

10 लाख के इनामी सालुका कायम ने छोड़ी बंदूक, दो महिला माओवादियों के साथ किया सरेंडर

10 लाख के इनामी नक्सली के साथ दो महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है.

Two female Maoists along with rewardee Naxalite surrendered in Ranchi
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 6:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे लगातार अभियान के बीच झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के जोनल कमेटी सदस्य और लंबे समय से सक्रिय कुख्यात नक्सली सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ मरु उर्फ डांगिल उर्फ विक्रम उर्फ तुबई उर्फ जयराम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. सालुका के साथ दो महिला नक्सलियों पिंकी और एक इनामी कोदोमुनी ने भी सरेंडर किया है. पुलिस मुख्यालय ने तीनों के आत्मसमर्पण की पुष्टि की है.

मिसिर की गिरफ्तारी के बाद तनाव में था सालुका

सारंडा और कोल्हान के जंगलों में पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान ने माओवादी संगठन की गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया है. लगातार घेराबंदी, सुरक्षित ठिकानों की कमी और संगठन के कमजोर पड़ते नेटवर्क के कारण कई सक्रिय माओवादी अब मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं. इसी कड़ी में सालुका कायम ने भी आत्मसमर्पण का फैसला लिया और दो महिला साथियो के साथ हथियार डाल दिए. पुलिस के अनुसार मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद से ही सालुका बेहद तनाव में था.

पिंकी और कोदोमुनी ने भी किया सरेंडर

सालुका कायम के साथ दो महिला माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है. इसी आत्मसमर्पण अभियान के तहत दो महिला माओवादी पिंकी और कोदोमुनी ने भी हथियार छोड़ दिए. पुलिस रिकॉर्ड में पिंकी के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं और वह वर्ष 2019 में वन विभाग के विश्रामगृह को विस्फोट से उड़ाने सहित कई मामलों में वांछित रही है.

96 कांडों का आरोपी है सालुका

पुलिस रिकार्ड के अनुसार सालुका के खिलाफ 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह झारखंड में 10 लाख रुपये का इनामी नक्सली रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सालुका कायम पिछले कई वर्षों से माओवादी संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. उसके खिलाफ सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट, पुलिस और सीआरपीएफ पर हमले, हत्या, लेवी वसूली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हथियारबंद मुठभेड़ों और विस्फोटक लगाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं.

पुलिस रिकार्ड के अनुसार 1 मार्च 2026 को मनोहरपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में उसकी सक्रिय भूमिका रही. इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे और घटनास्थल से भारी मात्रा में कारतूस तथा अन्य सामग्री बरामद की गई थी.

इसके अलावा अप्रैल 2025, अगस्त 2025, जनवरी 2023 तथा वर्ष 2021 से 2023 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न इलाकों में हुए कई आईईडी विस्फोटों और हमलों में भी उसका नाम दर्ज हैं. जिनमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के कई जवान घायल हुए तथा कुछ शहीद भी हुए.

ग्रामीणों के हत्या का भी आरोप

रिकॉर्ड के अनुसार सालुका कायम पर कई ग्रामीणों की हत्या, पुलिस मुखबिरी के आरोप में लोगों की हत्या, रेलवे ट्रैक उड़ाने, निर्माण कार्यों में लगी मशीनों को आग लगाने और लेवी वसूली जैसी घटनाओं में भी संलिप्त रहने का आरोप है. यही कारण है कि पश्चिमी सिंहभूम सहित कई थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई. उसके विरुद्ध सोनुवा, गोईलकेरा, टोंटो, टोकलो, कराईकेला, टेबो, जेटेया, मुफस्सिल और अन्य थाना क्षेत्रों में यूएपीए, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सीएलए एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सलूका पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र के कुदाबुरू गांव का रहने वाला है.

एक लाख की इनामी है कोदोमुनी कोड़ा उर्फ पद्मनी

आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली कोदोमुनी कोड़ा उर्फ पद्मनी, उर्फ गुरला कोड़ा भाकपा (माओवादी) का दस्ता सदस्य थी. उस पर झारखंड में 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है. उसके खिलाफ टोंटो थाना में कुल 5 मामले दर्ज हैं. जिनमें हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए और सीएलए एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं.

पिंकी पर भी कई नक्सल कांड दर्ज

आत्मसमर्पण करने वाली पिंकी पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा थाना क्षेत्र के ईचागोड़ा की रहने वाली है. वह प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की दस्ता सदस्य रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं.

वर्ष 2019 में गोईलकेरा थाना क्षेत्र में वन विभाग के नवनिर्मित विश्रामगृह को विस्फोट कर उड़ाने की घटना में उसकी संलिप्तता दर्ज है. उसके खिलाफ यूएपीए, सीएलए एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं.

मिसिर बेसरा का बेहद करीबी

आत्मसमर्पण करने वाले 10 लाख रुपये के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर कायम को भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेताओं का भरोसेमंद कैडर माना जाता था. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वह संगठन के वरिष्ठ माओवादी नेता मिसिर बेसरा का बेहद करीबी सहयोगी रहा है और लंबे समय तक उसके निर्देश पर कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में संगठन की गतिविधियों का संचालन करता रहा.

सालुका केवल हथियारबंद दस्तों का नेतृत्व ही नहीं करता था, बल्कि नए कैडरों की भर्ती, लेवी वसूली, सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था और संगठन के संदेशों को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने जैसी जिम्मेदारियां भी संभालता था. संगठन के भीतर उसे एक भरोसेमंद और सक्रिय कमांडर के रूप में देखा जाता था.

इसे भी पढ़ें- भूख, नाच गाने का शौक और बंदूक, सरेंडर के बाद नक्सलियों की हैरान करने वाली कहानियां

इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत झारखंड में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 11 हथियार और 1562 गोलियां भी सौंपी

इसे भी पढ़ें- तीन महीने में नक्सलियों की एक पूरी कंपनी ने किया सरेंडर, IG बोले- बचे हुए हथियार डाले नहीं तो होगा एनकाउंटर

TAGGED:

नक्सलियों का आत्मसमर्पण
REWARDEE NAXALITE SURRENDERED
NAXALITE SALUKA KAYAM
RANCHI
NAXALITES SURRENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.