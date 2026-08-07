ETV Bharat / bharat

10 लाख के इनामी सालुका कायम ने छोड़ी बंदूक, दो महिला माओवादियों के साथ किया सरेंडर

रांचीः पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे लगातार अभियान के बीच झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के जोनल कमेटी सदस्य और लंबे समय से सक्रिय कुख्यात नक्सली सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ मरु उर्फ डांगिल उर्फ विक्रम उर्फ तुबई उर्फ जयराम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. सालुका के साथ दो महिला नक्सलियों पिंकी और एक इनामी कोदोमुनी ने भी सरेंडर किया है. पुलिस मुख्यालय ने तीनों के आत्मसमर्पण की पुष्टि की है.

मिसिर की गिरफ्तारी के बाद तनाव में था सालुका

सारंडा और कोल्हान के जंगलों में पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान ने माओवादी संगठन की गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया है. लगातार घेराबंदी, सुरक्षित ठिकानों की कमी और संगठन के कमजोर पड़ते नेटवर्क के कारण कई सक्रिय माओवादी अब मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं. इसी कड़ी में सालुका कायम ने भी आत्मसमर्पण का फैसला लिया और दो महिला साथियो के साथ हथियार डाल दिए. पुलिस के अनुसार मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद से ही सालुका बेहद तनाव में था.

पिंकी और कोदोमुनी ने भी किया सरेंडर

सालुका कायम के साथ दो महिला माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है. इसी आत्मसमर्पण अभियान के तहत दो महिला माओवादी पिंकी और कोदोमुनी ने भी हथियार छोड़ दिए. पुलिस रिकॉर्ड में पिंकी के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं और वह वर्ष 2019 में वन विभाग के विश्रामगृह को विस्फोट से उड़ाने सहित कई मामलों में वांछित रही है.

96 कांडों का आरोपी है सालुका

पुलिस रिकार्ड के अनुसार सालुका के खिलाफ 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह झारखंड में 10 लाख रुपये का इनामी नक्सली रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सालुका कायम पिछले कई वर्षों से माओवादी संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. उसके खिलाफ सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट, पुलिस और सीआरपीएफ पर हमले, हत्या, लेवी वसूली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हथियारबंद मुठभेड़ों और विस्फोटक लगाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं.

पुलिस रिकार्ड के अनुसार 1 मार्च 2026 को मनोहरपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में उसकी सक्रिय भूमिका रही. इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे और घटनास्थल से भारी मात्रा में कारतूस तथा अन्य सामग्री बरामद की गई थी.

इसके अलावा अप्रैल 2025, अगस्त 2025, जनवरी 2023 तथा वर्ष 2021 से 2023 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न इलाकों में हुए कई आईईडी विस्फोटों और हमलों में भी उसका नाम दर्ज हैं. जिनमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के कई जवान घायल हुए तथा कुछ शहीद भी हुए.

ग्रामीणों के हत्या का भी आरोप

रिकॉर्ड के अनुसार सालुका कायम पर कई ग्रामीणों की हत्या, पुलिस मुखबिरी के आरोप में लोगों की हत्या, रेलवे ट्रैक उड़ाने, निर्माण कार्यों में लगी मशीनों को आग लगाने और लेवी वसूली जैसी घटनाओं में भी संलिप्त रहने का आरोप है. यही कारण है कि पश्चिमी सिंहभूम सहित कई थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई. उसके विरुद्ध सोनुवा, गोईलकेरा, टोंटो, टोकलो, कराईकेला, टेबो, जेटेया, मुफस्सिल और अन्य थाना क्षेत्रों में यूएपीए, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सीएलए एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सलूका पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र के कुदाबुरू गांव का रहने वाला है.