ETV Bharat / bharat

दिल्ली विस्फोटों से जुड़े पुलवामा के कोइल गांव के दो डॉक्टरों के नाम

दिल्ली में हुए धमाकों ने कोइल गांव को भी हिलाकर रख दिया है और दो परिवारों को सदमे में डाल दिया है.

Delhi Blasts
दिल्ली में विस्फोट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 1:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पुलवामा (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का कोइल गांव कश्मीर के किसी भी शांत इलाके जैसा दिखता है ,जहां लोग खेती-बाड़ी और शिक्षा से जुड़े हैं. लेकिन दिल्ली में हुए धमाकों ने न सिर्फ भारत की राजधानी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि कोइल गांव को भी हिलाकर रख दिया है और दो परिवारों को सदमे में डाल दिया है क्योंकि उनके दो डॉक्टर बेटों का नाम इन धमाकों में आया है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉ उमर उन नबी जो कथित तौर पर उस i20 कार को चला रहे थे, जिसमें ये धमाके हुए थे. इस मामले में आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं. कोइल में डॉ उमर उन नबी के दो मंजिला साधारण घर को स्थानीय मीडिया और उनके पड़ोसियों ने घेर रखा है, जबकि उनकी भाभी मुजम्मिल सदमे में हैं. वह अपने देवर के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी दे रही हैं, जबकि उनके पड़ोसी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और उनके आंसू पोंछ रहे हैं.

A picture of Koil Village in Pulwama district
पुलवामा जिले के कोइल गांव की एक तस्वीर (ETV Bharat)

GMC श्रीनगर से पोस्ट ग्रेजुएट
मुजम्मिल ने ईटीवी भारत को बताया कि 33 वर्षीय डॉ उमर उन नबी ने 2011 में एमबीबीएस की योग्यता हासिल की और फिर GMC श्रीनगर से पोस्ट ग्रेजुएट किया. इसके बाद उन्होंने जीएमसी अनंतनाग में काम किया और फिर 2023 में अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने के लिए फरीदाबाद चले गए.

उन्होंने बताया कि उनके पिता एक सरकारी टीचर हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उमर की मां और बड़े भाई घर का काम संभालते थे और उमर की पढ़ाई में मदद करते थे. मुजम्मिल ने उमर को एक अच्छा और विनम्र इंसान बताया जो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था और क्रिकेट से प्यार करता था... वह ज्यादा बात नहीं करता था और इंटोवर्ट था."

उन्होंने कहा, "हमने शुक्रवार को उससे बात की थी. हमने शनिवार को उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था." दिल्ली धमाकों में उसकी कथित संलिप्तता के बारे में उन्होंने कहा कि परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है."

Muzammil
मुजम्मिल (ETV Bharat)

स्थानीय सरकारी स्कूल से पढ़ाई
उमर के परिवार में उसकी मां और 35 वर्षीय भाई अशाक अहमद हैं, जिनकी शादी मुजम्मिल से हुई है. अशाक एक प्राइवेट जॉब करता है और सबसे बड़ी बहन भी शादीशुदा है. मुजम्मिल ने बताया कि डॉ. उमर, जिन्होंने स्थानीय सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, इस साल सितंबर में घर आए थे.

उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था और न ही उनका किसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि से कोई संबंध था. उन्होंने कहा, "पुलिस या कोई अन्य एजेंसी पहले कभी किसी जांच के लिए हमारे घर नहीं आई थी. न ही उमर पहले किसी मामले में शामिल था." उन्होंने आगे बताया कि विस्फोटों के बाद उनकी मां और भाई को सोमवार रात लगभग 10 बजे स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया था.

फरीदाबाद में पोस्टर चिपकाए
डॉ उमर के घर से 300 मीटर की दूरी पर डॉ मुजम्मिल शकील का दो मंजिला घर है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उस आतंकी नेटवर्क से जोड़ा है जिसने फरीदाबाद में पोस्टर चिपकाए और अमोनियम नाइट्रेट की थैलियों के साथ उसे गिरफ्तार किया.

Shakeel
शकील अहमद (ETV Bharat)
उनके परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं. डॉ मुजम्मिल के पिता शकील अहमद गनई एक किसान हैं और उनकी मां गृहिणी हैं. उनकी बहन भी एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में MBBS की पढ़ाई की है और 9 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी.

मुजम्मिल शकील ने जम्मू के ASCOMS से एमबीबीएस और कश्मीर के SKIMS सौरा में हाउस जॉब की थी. उनके भाई तफजौल शकील, जो NEET की तैयारी कर रहे हैं, ने ईटीवी भारत को बताया कि डॉ. मुजम्मिल फरीदाबाद के अलफलाह यूनिवर्सिटी से डीएनबी कर रहे थे.वह 4 साल पहले फरीदाबाद गए थे और लगातार हमसे बात कर रहे थे."

मां ने बेटे को निर्दोष बताया
उनकी मां, नसीमा बानो, जो एक हाउस वाइफ हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि उनका बेटा एक डॉक्टर है और उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि उनका बेटा इस साल जून में घर आया था जब उसके पिता के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन हुआ था और उसे नवंबर के पहले हफ्ते में अपनी बहन की शादी के लिए आना था. उन्होंने कहा, "लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे फरीदाबाद से पकड़ लिया."

naseema
नसीमा बानो (ETV Bharat)

डॉ मुजम्मिल ने NEET पास करके MBBS की पढ़ाई करने से पहले कोइल के एक स्थानीय पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी. बानो ने कहा, "मेरा बेटा निर्दोष है...उसे गलत तरीके से फंसाया गया है...मैंने खेती की है और उसे डॉक्टर बनाया. उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए." उनके पड़ोस की अन्य महिलाएं उनके आंसू पोंछ रही थीं.

उनके पिता शकील अहमद गनई ने कहा कि उनके बेटे का किसी भी उग्रवाद या आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले हफ़्ते गुरुवार को स्थानीय पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और मेरे बड़े बेटे अब्बास शकील को हिरासत में ले लिया और वह अभी भी हिरासत में है."

यह भी पढ़ें- 'कायरतापूर्ण घटना', कानून का शासन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

TAGGED:

TWO DOCTORS IN PULWAMA
DELHI BLASTS LINK
JAMMU KASHMIR
BOMB BLAST IN DELHI
DELHI BLASTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.