असम और छत्तीसगढ़ से शिरडी आए दो भक्त, साईं बाबा के चरणों में चढ़ाया सोने का गुलाब और मेडल

कई सालों से शिरडी आ रहे महंत ने कहा कि साईं बाबा की कृपा से उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए हैं. साईं बाबा के भक्त ने कहा कि साईं ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और आज उनका आभार जताने के लिए यह सोने का मेडल साईं बाबा के चरणों में चढ़ाया है.

वैसे तो साईं बाबा के भक्त अपनी इच्छा के मुताबिक, हीरे जवाहरात तक बाबा को चढ़ाते हैं. वहीं असम के गुवाहाटी के साईं भक्त नरेन महंत के परिवार ने साईं बाबा को 16.180 ग्राम वजन का सोने का मेडल चढ़ाया. इस मेडल पर ओम लिखा हुआ है. इस सोने के मेडल की बाजार में कीमत 1,86,135 रुपये है.

शिरडी (महाराष्ट्र): शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से लाखों भक्त शिरडी पहुंचते हैं. साईं बाबा के भक्त यहां अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा के चरणों में दान करते हैं. ऐसे ही असम और छत्तीसगढ़ से आए दो भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में दो अलग-अलग सोने की चीजें चढ़ाई हैं.

शिरडी वाले साईं बाबा को दान किया गोल्ड का मेडल (ETV Bharat)

वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर से आईं साईं भक्त गीतिका साहनी ने साईं बाबा के चरणों में 13.100 ग्राम वजन का सोने का गुलाब चढ़ाया. इस सोने के गुलाब की कीमत 1,54,000 है और इसे बाकायदा साईं बाबा संस्थान के अधिकारियों को सौंप दिया गया.

शिरडी वाले साईं बाबा को दान किया सोने का गुलाब (ETV Bharat)

संस्थान ने बताया कि आने वाले त्योहार के दौरान मंदिर में इस सोने के गुलाब का इस्तेमाल किया जाएगा. दो अलग-अलग राज्यों से आए भक्तों ने साईं के चरणों में सोने की दो चीजें चढ़ाई हैं. इससे साफ है कि इनकी कीमत नहीं बल्कि इसके पीछे की भक्ति और अनोखी आस्था ज्यादा कीमती है. साईं के दरबार में दान की कीमत सोने में नहीं, बल्कि भक्तों के दिलों में प्यार और समर्पण में होती है. असम और छत्तीसगढ़ से आए दो भक्त इसका जीता-जागता उदाहरण हैं.

सोने का गुलाब (ETV Bharat)

बता दें कि, एक से चार अक्टूबर 2025 तक आयोजित पुण्य तिथि उत्सव के लिए देश भर से लाखों साईं भक्त शिरडी आए थे. उस भक्तिमय माहौल में आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त परिवार ने साईं बाबा के चरणों में नवरत्नों से सुसज्जित एक किलोग्राम वजन का सुंदर सोने का हार अर्पित किया था.

शिरडी वाले साईं बाबा (ETV Bharat)

साईं भक्त द्वारा भेंट किए गए इस सोने के हार की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ तीन लाख रुपये बताई गई. हार को अत्यंत आकर्षक नवरत्न से सजाया गया था. लगभग एक किलोग्राम वजन का यह सोने का हार भक्तों द्वारा साईं बाबा की समाधि के समक्ष अर्पित किया गया. इसके बाद दानवीर परिवार की भक्ति के सम्मान में साईं बाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने उन्हें शॉल और साईं बाबा की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया था.

