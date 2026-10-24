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सुलतानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में बिहार के 2 लोगों की मौत, 7 घायल

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सुलतानपुर : जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर करीब 2:15 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौली गांव के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में बिहार के रहने वाले दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत सात लोग घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, अर्टिगा कार आजमगढ़ से लखनऊ की ओर और स्विफ्ट लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्विफ्ट कार के रॉन्ग साइड पर आने के कारण दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हो गई. हालांकि, हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.