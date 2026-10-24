सुलतानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में बिहार के 2 लोगों की मौत, 7 घायल
बेटे की शादी की खरीदारी करने लखनऊ जा रहा था आजमगढ़ का परिवार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:19 PM IST
सुलतानपुर : जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर करीब 2:15 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौली गांव के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में बिहार के रहने वाले दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत सात लोग घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
जानकारी के अनुसार, अर्टिगा कार आजमगढ़ से लखनऊ की ओर और स्विफ्ट लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्विफ्ट कार के रॉन्ग साइड पर आने के कारण दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हो गई. हालांकि, हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
इस हादसे में स्विफ्ट कार में सवार श्याम बिहारी सिंह (62), पुत्र टिक्कू सिंह, और अजय कुमार गुप्ता (40), पुत्र देवेंद्र, निवासी बिहार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कन्हैया पुत्र ध्यान सिंह और अशोक कुमार यादव निवासी बेतिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
वहीं, अर्टिगा कार में सवार रीता (45), दीक्षा (18) और दीपशिखा (21), गरिमा (25) और संदीप यादव निवासी कलदपुर, आजमगढ़ घायल हो गए हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. बताया गया कि यह परिवार शादी की खरीदारी के लिए लखनऊ जा रहा था.
क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत हुई है. दोनों मृतक बिहार के रहने वाले थे. घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस की ओर से अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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