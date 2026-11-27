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भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक, पीएम मोदी के गुरुमंत्र और पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा महामंथन

बीजेपी पार्टी के सांसद और पदाधिकारी तीन बसों में सवार होकर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए, फोटो में पीएम मोदी की फाइल फोटो ( ETV Bharat and ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में पार्टी रणनीति पर व्यापक मंथन होगा. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ पार्टी के सांसद और पदाधिकारी तीन बसों में सवार होकर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए.

पार्टी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि उनकी पार्टी एकसाथ हैं और आनेवाले चुनावों के लिए कमर कस चुकी है. इस मौके पर बस में मौजूद कुछ महिला समेत कुछ अन्य सांसदों ने ईटीवी भारत से बात की.

भाजपा सांसदों ने बताया कि इस बैठक में पीएम गुरुमंत्र दोनों हीं दिन देंगे. साथ ही भाजपा की महिला सांसदों ने विपक्षी पार्टी की महिला सांसदों से भी अपील की कि वो परिसीमन बिल में साथ देकर महिला आरक्षण बिल का रास्ता प्रशस्त करें. इस मौके पर बातचीत करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिलाएं इस बात से आश्वस्त हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार इस बिल को लागू करने के लिए परिसीमन बिल में विपक्षी पार्टियों की महिलाएं भी साथ देंगी. गुजरात से भाजपा नेता और दिल्ली की सह प्रभारी दर्शन जरदोष ने कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री समय समय पर अपनी पार्टी के नेताओं को गुरुमंत्र देते देते ही रहते हैं. मगर इस बार फिर उन्हें उमीद है कि पीएम आनेवाले दिनों के लिए पार्टी को कैसे आगे विकास की राह पर चलते हुए आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर चलना है ये मंत्र दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ एनडीए की बल्कि विपक्षी पार्टी की महिलाओं ने जैसे महिला आरक्षण पर साथ दिया था उसी तरह परिसीमन भी पारित करवाने में सरकार का साथ देंगी. उन्होंने कह कि वो महिलाएं चाहती है ये बिल पास हो मगर उनकी राजनीतिक मजबूरी है.