भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक, पीएम मोदी के गुरुमंत्र और पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा महामंथन
भाजपा सांसदों ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी गुरुमंत्र देंगे. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में पार्टी रणनीति पर व्यापक मंथन होगा. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ पार्टी के सांसद और पदाधिकारी तीन बसों में सवार होकर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए.
पार्टी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि उनकी पार्टी एकसाथ हैं और आनेवाले चुनावों के लिए कमर कस चुकी है. इस मौके पर बस में मौजूद कुछ महिला समेत कुछ अन्य सांसदों ने ईटीवी भारत से बात की.
भाजपा सांसदों ने बताया कि इस बैठक में पीएम गुरुमंत्र दोनों हीं दिन देंगे. साथ ही भाजपा की महिला सांसदों ने विपक्षी पार्टी की महिला सांसदों से भी अपील की कि वो परिसीमन बिल में साथ देकर महिला आरक्षण बिल का रास्ता प्रशस्त करें.
इस मौके पर बातचीत करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिलाएं इस बात से आश्वस्त हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार इस बिल को लागू करने के लिए परिसीमन बिल में विपक्षी पार्टियों की महिलाएं भी साथ देंगी.
गुजरात से भाजपा नेता और दिल्ली की सह प्रभारी दर्शन जरदोष ने कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री समय समय पर अपनी पार्टी के नेताओं को गुरुमंत्र देते देते ही रहते हैं. मगर इस बार फिर उन्हें उमीद है कि पीएम आनेवाले दिनों के लिए पार्टी को कैसे आगे विकास की राह पर चलते हुए आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर चलना है ये मंत्र दिया जाएगा.
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ एनडीए की बल्कि विपक्षी पार्टी की महिलाओं ने जैसे महिला आरक्षण पर साथ दिया था उसी तरह परिसीमन भी पारित करवाने में सरकार का साथ देंगी. उन्होंने कह कि वो महिलाएं चाहती है ये बिल पास हो मगर उनकी राजनीतिक मजबूरी है.
इसी तरह एक और भाजपा सांसद ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये बिल पारित हो जायेगा. वहीं आंध्र से भाजपा सांसद का कहना है कि डीएमके भी उनका साथ देगा ऐसी उन्हें उम्मीद है. कुल मिलकर ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब परिसीमन को लेकर सरकार ने सत्र बुलाए हैं और सरकार आंकड़ों को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रही है.
दो दिन की इस बैठक मे बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी नेताओं को गुरूमंत्र देंगे और आगामी चुनावी रणनीति तथा संगठनात्मक मुद्दों पर मार्गदर्शन करेंगे. दो दिनों तक चलने वाले इस मंथन में पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने पर जोर दिया जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूद भाजपा की महिला सांसदों और कार्यकर्ताओं से विशेष अपील की जाएगी कि वे पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने में अपना योगदान दें तथा विपक्षी दलों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए समन्वय बनाए रखें.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है. बैठक के नतीजे पार्टी की आगामी रणनीति को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे.
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