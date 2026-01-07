ETV Bharat / bharat

पाकुड़ में जज द्वारा सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर से भागे दो अपराधी, पुलिस कर रही है संभावित ठिकानों पर छापेमारी

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ ( Etv bharat )