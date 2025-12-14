सारंडा में लगातार दो विस्फोट, कोबरा के जवान हुए घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची
सारंडा में लगातार दो विस्फोट से कोबरा के 2 जवान घायल हुए हैं. उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है.
Published : December 14, 2025 at 6:25 PM IST
रांची/चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान रविवार शाम नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया. इस घटना में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.
बलिबा गांव के पास हुआ विस्फोट
घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र के बलिबा (बलिबा) गांव के पास की है. सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से प्लांट किए गए दो आईईडी में विस्फोट हुआ. विस्फोट की चपेट में आने से 209 कोबरा बटालियन के दो जवान बुरी तरह घायल हो गए. घायल जवानों के नाम हेड कांस्टेबल अलख दास और हेड कांस्टेबल नरायन दास हैं.
घायल जवानों को मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद कड़ी मशक्कत से जंगल से बाहर निकाला गया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया. पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.
सारंडा जंगल लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है. सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों से बैकफुट पर आए नक्सलियों की ओर से इस तरह की घटनाएं उनकी हताशा का संकेत मानी जा रही हैं.
