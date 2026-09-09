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बेंगलुरु में आठ माह से लापता दो कॉलेज छात्राओं का पता चला, एक शादी के बाद है गर्भवती

आठ महीने से लापता दो कॉलेज छात्राओं का सीआईडी ने पता लगाया. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: आठ महीने से लापता दो कॉलेज छात्राओं का सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने पता लगा लिया है. पुलिस ने बताया कि सीआईडी छात्राओं को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. 31 जनवरी को विद्यारण्यपुरा से द्वितीय पीयूसी में पढ़ने वाली ये छात्राएं 31 जनवरी को विद्यारण्यपुरा से लापता हो गईं थीं. इस संबंध में उनके माता-पिता की शिकायत पर विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब छात्राएं नहीं मिलीं, तो एक छात्रा के परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लगभग पांच से छह महीने बाद, हाई कोर्ट ने मामले को सीआईडी ​​को सौंप दिया और उसे आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश दिया. इसके साथ ही सीआईडी ​​की टीम ने जांच अपने हाथ में ली और तीन महीने से वह दोनों छात्राओं की तलाश कर रही थी. इसी बीच जांच के दौरान, सीआईडी ​​अधिकारियों को जानकारी मिली कि दोनों छात्राएं माले महादेश्वर पहाड़ी पर गई थीं. इस दौरान जब दोनों छात्राएं एक बच्चे के साथ खेल रही थीं, तब बच्चे की मां ने दोनों के साथ एक सेल्फी ले ली थी. हालांकि उस फोटो और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच जारी रही, लेकिन छात्राओं के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला.