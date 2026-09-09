बेंगलुरु में आठ माह से लापता दो कॉलेज छात्राओं का पता चला, एक शादी के बाद है गर्भवती
बेंगलुरु में आठ माह से गायब दो छात्राओं के बारे में सीआईडी ने पता लगा लिया है.
Published : September 9, 2026 at 7:45 PM IST
बेंगलुरु: आठ महीने से लापता दो कॉलेज छात्राओं का सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने पता लगा लिया है. पुलिस ने बताया कि सीआईडी छात्राओं को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.
31 जनवरी को विद्यारण्यपुरा से द्वितीय पीयूसी में पढ़ने वाली ये छात्राएं 31 जनवरी को विद्यारण्यपुरा से लापता हो गईं थीं. इस संबंध में उनके माता-पिता की शिकायत पर विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब छात्राएं नहीं मिलीं, तो एक छात्रा के परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
लगभग पांच से छह महीने बाद, हाई कोर्ट ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया और उसे आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश दिया. इसके साथ ही सीआईडी की टीम ने जांच अपने हाथ में ली और तीन महीने से वह दोनों छात्राओं की तलाश कर रही थी.
इसी बीच जांच के दौरान, सीआईडी अधिकारियों को जानकारी मिली कि दोनों छात्राएं माले महादेश्वर पहाड़ी पर गई थीं. इस दौरान जब दोनों छात्राएं एक बच्चे के साथ खेल रही थीं, तब बच्चे की मां ने दोनों के साथ एक सेल्फी ले ली थी. हालांकि उस फोटो और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच जारी रही, लेकिन छात्राओं के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला.
सिम खरीदते समय मिला सुराग: हाल ही में एक छात्रा ने नया सिम कार्ड खरीदने के लिए अपने आधार कार्ड का प्रयोग किया. इस मामले में, सीआईडी अधिकारियों को सर्विस प्रोवाइडर से आधार नंबर के इस्तेमाल की जानकारी मिली. इसी जानकारी के आधार पर, सीआईडी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की, जिसमें दोनों छात्राओं को ढूंढ निकाला गया.
जांच के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, माले महादेश्वर पहाड़ियों में एक छात्रा की मुलाकात बेंगलुरु दक्षिण जिले के कनकपुरा तालुक के एक युवक से हुई. बाद में, दोनों छात्राएं उस युवक के साथ चली गईं. इतना ही नहीं जब युवक के परिवार ने छात्राओं के बारे में पूछताछ की, तो उसने बताया, 'वे दोनों बहनें हैं और उनके माता-पिता समेत उनका कोई नहीं है.' बाद में, एक छात्रा ने उसी युवक से शादी कर ली. शादी के बाद, वे दोनों साथ रहने लगे और एक और दूसरी छात्रा को अपने साथ रखने लगे. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि विवाहित छात्रा गर्भवती है.
आठ महीने बाद छात्राओं के मिलने से इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है. पुलिस ने बताया कि वे इस बात की जांच कर रही है कि लापता होने के दौरान वे कहां थीं और वे क्यों गायब हुईं. आठ महीने बाद छात्राओं के मिलने के बाद मामले ने एक अहम मोड़ ले लिया है.
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