तमिलनाडु: युवक की हत्या के आरोप में होमगार्ड समेत दो गिरफ्तार

कोयंबटूर: तमिलनाडु पुलिस ने सड़क पर चल रहे एक युवक की हत्या के सिलसिले में एक होमगार्ड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला 23 साल का सूरज कोयंबटूर के करुम्बुक्कदाई इलाके में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करता था. वह 30 दिसंबर को काम खत्म करने के बाद वह पुल्लुकाडू इलाके में घूम रहा था.

उस समय करुम्बुक्कदाई इलाके का एक ऑटो ड्राइवर और होमगार्ड का सदस्य बसिथ और उसका दोस्त प्रकाश वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने सूरज को रोक लिया. खबर है कि उन्होंने सूरज को रोका और उससे पूछा, 'तुम नॉर्थ इंडिया से आए हो, हमसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?' फिर उन्होंने कहा कि गाली-गलौज की और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. सूरज का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया, उसके सिर में गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गया. वहां मौजूद लोगों ने बी1 पेरिया कड़ाई वीथी पुलिस स्टेशन को खबर दी.