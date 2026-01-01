ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: युवक की हत्या के आरोप में होमगार्ड समेत दो गिरफ्तार

तमिलनाडु में कोलकाता के एक युवक की मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया है.

TAMIL NADU YOUTH MURDER
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
कोयंबटूर: तमिलनाडु पुलिस ने सड़क पर चल रहे एक युवक की हत्या के सिलसिले में एक होमगार्ड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला 23 साल का सूरज कोयंबटूर के करुम्बुक्कदाई इलाके में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करता था. वह 30 दिसंबर को काम खत्म करने के बाद वह पुल्लुकाडू इलाके में घूम रहा था.

उस समय करुम्बुक्कदाई इलाके का एक ऑटो ड्राइवर और होमगार्ड का सदस्य बसिथ और उसका दोस्त प्रकाश वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने सूरज को रोक लिया. खबर है कि उन्होंने सूरज को रोका और उससे पूछा, 'तुम नॉर्थ इंडिया से आए हो, हमसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?' फिर उन्होंने कहा कि गाली-गलौज की और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. सूरज का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया, उसके सिर में गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गया. वहां मौजूद लोगों ने बी1 पेरिया कड़ाई वीथी पुलिस स्टेशन को खबर दी.

पुलिस मौके पर पहुंची, सूरज को बचाया और उसे 108 एम्बुलेंस से कोयंबटूर सरकारी अस्पताल भेजा. वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद, पुलिस ने बसीथ और प्रकाश को पकड़ लिया, उनके खिलाफ हत्या समेत तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोयंबटूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया.

हाल ही में थिरुट्टानी के पास एक घटना हुई, जिसमें ओडिशा के एक युवक को चार नाबालिगों ने चाकू मार दिया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे पूरे इलाके में सदमा फैल गया. इसी तरह दो हफ्ते पहले कोयंबटूर में उत्तर भारत के युवकों पर एक चाय की दुकान पर चाकू से हमला किया गया था.

