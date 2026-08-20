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तेलंगाना के नलगोंडा में स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के आरोप में 10वीं कक्षा के दो छात्र गिरफ्तार

रूपा रेड्डी की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

नलगोंडा: तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस ने अपने स्कूल प्रिंसिपल की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दो नाबालिगों (10वीं कक्षा के छात्र) को पकड़ा है. नालगोंडा के पुलिस सुपरिटेंडेंट शरत चंद्र पवार ने बताया कि पुलिस ने हिस्ट्री-शीटर ​​समेत 80 लोगों की जांच-पड़ताल के बाद इन नाबालिगों की पहचान की. पीड़िता रूपा रेड्डी, नालगोंडा जिले के कोंडामाल्लेपल्ली मंडल सेंटर में जेबी कॉलोनी स्थित नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थीं. वह अपने पति राजेंद्र रेड्डी के साथ जेबी कॉलोनी में रहती थीं. रूपा के बेटे अभिनव हैदराबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और यह दंपत्ति अक्सर उनसे मिलने राज्य की राजधानी जाया करता था. हाल ही में लगातार तीन दिन की छुट्टी होने के कारण रूपा अपने पति के साथ हैदराबाद गई थीं. हैदराबाद में कुछ काम होने के कारण उनके पति वहीं रुक गए, जबकि रूपा 11 अगस्त की सुबह अकेले कोंडामाल्लेपल्ली लौट आईं. एसपी ने बताया कि दोनों छात्रों ने रूपा को लूटने की योजना बनाई थी और इसकी तैयारी उन्होंने पांच दिन पहले ही कर ली थी. उन्होंने कहा, 'आरोपियों को लगा था कि रूपा के घर पर कैश होगा क्योंकि यह वह समय था जब छात्रों से स्कूल की फीस ली जाती है.' हालांकि, जब आरोपी रूपा के घर में घुसे तो उसने उन्हें पहचान लिया. इसके बाद उन्होंने उसे 27 बार चाकू मारा और घर में रखा कैश और एक मोबाइल फोन लेकर भाग गए. इस हत्या से नलगोंडा में सनसनी फैल गई और मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की पांच टीमें बनाई गई. टीमों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हमलावर आदतन अपराधी थे और इस दौरान इलाके में लगे करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की. पवार ने बताया कि हत्या के बाद स्कूल चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया था.