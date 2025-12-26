ETV Bharat / bharat

स्कूल से इंजीनियरिंग तक साथ पढ़ाई, एक ही कंपनी में जॉब, एक ही दिन सगाई, रोड एक्सीडेंट में दो दोस्तों ने गंवाई जान

हासन जिले के चन्नरायपटना मानसा और मांड्या जिले की रहने वाली नव्या मंजूनाथ बचपन की दोस्त थीं.

Two childhood friends burnt
रोड एक्सीडेंट में दो दोस्तों ने गंवाई जान (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 3:47 PM IST

हासन (कर्नाटक): बचपन की दो दोस्त साथ में बड़ी हुईं और साथ में ही इंजीनियर बनीं. इतना ही उन्होंने साथ में M.Tech भी किया और एक ही कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम किया. दुख की बात यह है कि ये दोनों बचपन की दोस्त, जिनकी अगले महीने सगाई होने वाली थी, मर गईं.

दरअसल, बचपन की दोस्त मानसा और नव्या क्रिसमस की छुट्टियों की वजह बेंगलुरु से सिगंदूर और मुरुदेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए निकली थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. चित्रदुर्ग जिले में हिरियुर के पास एक भयानक ट्रक और बस एक्सीडेंट में लॉरी ड्राइवर समेत नौ लोग जिदा जल गए. इनमें मानसा और नव्या भी शामिल थीं.

बचपन की दोस्त
हासन जिले के चन्नरायपटना शहर की रहने वाली 26 साल की मानसा और मांड्या जिले के KR पेट तालुक के अंकनहल्ली की रहने वाली 23 साल की नव्या मंजूनाथ बचपन की दोस्त थीं. नव्या का परिवार पिछले 30 सालों से चन्नरायपटना में रहता है. वे बचपन के दोस्त थे और उन्होंने शहर के पूर्णचंद्र पब्लिक स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ाई की और बाद में हासन से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की. बाद में उन्होंने बेंगलुरु से M.Tech किया और एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया.

दोनों बुधवार रात अपनी अन्य दोस्त मिलाना के साथ बेंगलुरु से बस में सवार हुए थे. मिलाना घायल है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन मानसा और नव्या जिदा जल गईं. घटना के बारे में पता चलने पर परिवार वाले टूट गए.

एक ही दिन होनी थी सगाई
नव्या और मानसा ने पहली क्लास से M.Tech तक साथ में पढ़ाई की थी. इतना ही नहीं, नव्या और मानसा की सगाई भी एक ही दिन 25 जनवरी को होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

बार में काम करते थे पिता
नव्या के चाचा सिद्धलिंगप्पा ने कहा मनसा काम पर जाने से पहले हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी. उसके पिता एक बार में काम करते है और अपनी सैलरी से अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया. आज, जब से हमने उसकी मौत की खबर सुनी, हममें से किसी ने सुबह से खाना नहीं खाया.

उन्होंने बताया कि नव्या अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई थी. दोनों एक तरफ बैठी थीं, जबकि उसकी एक अन्य सहेली दूसरी तरफ बैठी थी. इसलिए वह बच गई. नव्या हमारे लिए बेटी जैसी है. सगाई की तारीख तय हो गई थी. इसी बीच, यह हो गया.

नव्या के भाई नागेश ने बताया कि जनवरी में सगाई तय हुई थी. शादी अप्रैल में होनी थी. क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से वह शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ मंदिर गई थी.हमें सुबह पता चला कि यह रात में हुआ था. हमने अपनी मां को इसके बारे में नहीं बताया, बस इतना बताया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और वह गायब है. तब तक वह बेहोश हो गई थी.

स्थानीय निवासी शकुंतला ने अपना दर्द बताते हुए कहा, "हमें भी सुबह इसके बारे में पता चला. जैसे ही हमने खबर देखी, पड़ोसी, हम और सभी लोग हैरान और बहुत परेशान हो गए. उसके माता-पिता ने उसे बहुत मुश्किल से पाला था. अब उसे बेगलुरु में नौकरी मिल गई थी, वह हमारे आस-पास के सभी बच्चों को सलाह दे रही थी."

बस ड्राइवर की मौत
घटना में शिग्गावी के प्राइवेट बस ड्राइवर मोहम्मद रफीक जो बस एक्सीडेंट में घायल हुए थे, उनकी भी आज सुबह KMCRI में इलाज के बिना ही मौत हो गई. हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस घटना में घायल कंडक्टर सादिक का इलाज चल रहा है.

हुबली में DNA टेस्ट
चित्रदुर्ग बस हादसे के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट ने मृतकों का DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है. मृतकों के बोन सैंपल हुबली भेजे गए हैं, जहां हुबली में रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उनका टेस्ट किया जाएगा. हुबली में गोकुल रोड पर रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्ट रिपोर्ट से मृतक की पहचान करने में मदद मिलेगी.

