फरीदाबाद में दो केमिकल स्टोर सील, दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़े गए मुजम्मिल शकील और शाहीन ने की थी खरीदारी

फरीदाबाद : दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद के दो केमिकल दुकानों को सील कर दिया गया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले संदिग्ध आतंकी मुजम्मिल शकील और शाहीन ने यहां से विस्फोटक में इस्तेमाल करने के लिए हाईड्रोजन केमिकल खरीदा था जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है.

फरीदाबाद में केमिकल की दुकानें सील : फरीदाबाद में एनआईटी के नेहरू ग्राउंड स्थित केमिकल की दो दुकानों को सील किया गया है. इन दुकानों के नाम बीआर साइंटिफिक एंड केमिकल्स और पॉल केमिकल्स है. सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि इन दोनों दुकानों से मुजम्मिल शकील और शाहीन ने विस्फोटक में इस्तेमाल करने के लिए हाईड्रोजन केमिकल (एसीटोन) खरीदा था. एसडीएम बड़खल त्रिलोकचंद और एसएचओ कोतवाली श्रीभगवान की निगरानी में दोनों दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है. इनके पास केमिकल बेचने को लेकर कोई लाइसेंस नहीं मिला था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. इस दौरान ड्रग कंट्रोलर टीम, फूड सप्लाई सेफ्टी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर मौजूद थी.

फरीदाबाद में दो केमिकल स्टोर सील (Etv Bharat)

कुछ दिन पहले आई थी एनआईए : आपको बता दें कुछ दिनों पहले एनआईए (NIA) की टीम शाहीन को देकर इन दुकानों पर शिनाख्त कराने के लिए लेकर आई थी. लेकिन तब दुकानदारों ने उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था.