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TVK महिला कैडर के बारे में विवादित टिप्पणी, अब्दुल कलाम के पूर्व सलाहकार के खिलाफ दो मामले दर्ज

पोनराज वेल्लईचामी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

चेन्नई: 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया मूवमेंट' के एडमिनिस्ट्रेटर पोनराज वेल्लईचामी के खिलाफ तमिझागा वेत्री कझगम की महिला पदाधिकारियों के विरोध में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर दो मामले दर्ज किए गए हैं. पोनराज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सलाहकार थे, अभी 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया मूवमेंट' नाम के एक संगठन के हेड हैं. तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले एक यूट्यूू चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पोनराज ने तमिझागा वेत्री कझगम के अंदर महिला कैडर के बारे में कुछ कमेंट किए थे. इन कमेंट्स से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद तमिझागा वेत्री कझगम के लीडर और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय ने पोनराज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की. विजय ने सोशल मीडिया पर पोनराज की बुराई की और खुद चेन्नई में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के ऑफिस जाकर फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई.