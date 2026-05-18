TVK महिला कैडर के बारे में विवादित टिप्पणी, अब्दुल कलाम के पूर्व सलाहकार के खिलाफ दो मामले दर्ज
तमिलनाडु में टीवीके की महिला कार्यकर्ताओं के बारे में यूट्यूब पर पोनराज के कुछ कमेंट्स से विवाद खड़ा हो गया था.
Published : May 18, 2026 at 8:00 AM IST
चेन्नई: 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया मूवमेंट' के एडमिनिस्ट्रेटर पोनराज वेल्लईचामी के खिलाफ तमिझागा वेत्री कझगम की महिला पदाधिकारियों के विरोध में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर दो मामले दर्ज किए गए हैं.
पोनराज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सलाहकार थे, अभी 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया मूवमेंट' नाम के एक संगठन के हेड हैं. तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले एक यूट्यूू चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पोनराज ने तमिझागा वेत्री कझगम के अंदर महिला कैडर के बारे में कुछ कमेंट किए थे.
इन कमेंट्स से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद तमिझागा वेत्री कझगम के लीडर और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय ने पोनराज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की. विजय ने सोशल मीडिया पर पोनराज की बुराई की और खुद चेन्नई में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के ऑफिस जाकर फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई.
शिकायत मिलने पर एडिशनल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) ने भरोसा दिलाया कि सही एक्शन लिया जाएगा. इसके बाद तमिझागा वेत्री कझगम लीडरशिप ने शिकायत के आधार पर सही एक्शन लेने के लिए दबाव बनाना जारी रखा. हालांकि, उस समय चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, इसलिए विजय की पोनराज के खिलाफ फाइल की गई शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया.
अब जब तमिलनाडु में तमिझागा वेत्री कझगम की सरकार बन गई है, तो शिकायत के आधार पर पोनराज के खिलाफ दो अलग-अलग जगहों पर दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं. पहला केस चेन्नई पुलिस की साइबर क्राइम विंग में दर्ज किया गया है. इसी तरह, कुड्डालोर जिले के पुधुनगर पुलिस स्टेशन में पोनराज के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है. ये केस तमिझागा वेत्री कझगम की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी करने के लिए दर्ज किए गए हैं.