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जम्मू कश्मीर के सांबा में 'ड्रग रेड' के दौरान दो BSF अधिकारियों पर हमला

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में ड्रग्स की धरपकड़ के दौरान कुछ स्थानीय लोगों के कथित हमले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो अधिकारी घायल हो गए यह घटना 29-30 मार्च की रात को हुई, जब बीएसएफ की जी ब्रांच टीम, इंस्पेक्टर इम्तियाज और सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में, ड्रग्स बरामद करने के लिए पीपी सुपवाल इलाके में गुज्जर बस्ती द्वारकापुरी में छापेमारी करने गई थी.

यह ऑपरेशन एक टिप-ऑफ के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके दौरान लोकल लोगों के एक समहू ने बीएसएफ की जी ब्रांच टीम को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया.

अधिकारियों ने कहा, "छापेमारी के दौरान बीएसएफ अधिकारी बिना यूनिफॉर्म के थे, और कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों अधिकारी घायल हो गए." इस घटना में कुछ और लोगों को भी मामूली चोटें आईं.