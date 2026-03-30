जम्मू कश्मीर के सांबा में 'ड्रग रेड' के दौरान दो BSF अधिकारियों पर हमला
बीएसएफ के अफसर ड्रग्स बरामद करने के लिए रेड करने के समय लोगों के हमले में घायल हो गए.
Published : March 30, 2026 at 4:46 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में ड्रग्स की धरपकड़ के दौरान कुछ स्थानीय लोगों के कथित हमले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो अधिकारी घायल हो गए यह घटना 29-30 मार्च की रात को हुई, जब बीएसएफ की जी ब्रांच टीम, इंस्पेक्टर इम्तियाज और सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में, ड्रग्स बरामद करने के लिए पीपी सुपवाल इलाके में गुज्जर बस्ती द्वारकापुरी में छापेमारी करने गई थी.
यह ऑपरेशन एक टिप-ऑफ के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके दौरान लोकल लोगों के एक समहू ने बीएसएफ की जी ब्रांच टीम को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया.
अधिकारियों ने कहा, "छापेमारी के दौरान बीएसएफ अधिकारी बिना यूनिफॉर्म के थे, और कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों अधिकारी घायल हो गए." इस घटना में कुछ और लोगों को भी मामूली चोटें आईं.
घायल बीएसएफ अधिकारियों को तुरंत इलाज के लिए एम्स विजयपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है. हमले के पीछे का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है.
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और हमले के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.
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