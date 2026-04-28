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दिल्ली: IPL मैच देखकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, पुलिस खंगाल रही CCTV

दिल्ली पुलिस अशोक रोड और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपी वाहन की पहचान की जा सके.

दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत
दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 8:43 AM IST

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Updated : April 28, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कें आए दिन खून से लाल हो रही हैं. सोमवार देर रात लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड इलाके पर दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए. आईपीएल का रोमांच देखकर घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों यज्ञ और अभाव की इस भीषण दुर्घटना में मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मान रही है. आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

पुलिस से जानकारी के अनुसार यज्ञ व अभाव सोमवार शाम को अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला) में आईपीएल मैच देखने गए थे. मैच खत्म होने के बाद दोनों अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. दोनों भाई क्रिकेट के बेहद शौकीन थे और काफी समय से इस मैच का इंतजार कर रहे थे. स्टेडियम से निकलते समय वे काफी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी.

दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)

पिता से बात करते वक्त काल ने दी दस्तक
हादसे का सबसे भावनात्मक पहलू ये रहा कि जिस वक्त मौत ने उन्हें घेरा, छोटा भाई अभाव अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था. पुलिस के मुताबिक रात करीब 10.30 बजे अभाव ने अपने पिता को फोन मिलाया और कहा कि पापा, मैच बहुत अच्छा था, हम निकल चुके हैं और अगले आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे. अभी बात चल ही रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई और फोन कट गया. पिता बार-बार कॉल मिलाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. पिता को अंदेशा भी नहीं था कि बेटे के वो आखिरी शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन जाएंगे.

पुलिस जांच में 'हिट एंड रन' का शक
हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. सड़क पर दोनों भाई लहुलुहान हालत में पड़े थे. उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस अशोक रोड और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपी वाहन की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में किसी भारी वाहन या तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारे जाने की बात सामने आ रही है. घटनास्थल पर मिले निशानों से स्पष्ट है कि टक्कर काफी जोरदार थी. पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं, जिससे टक्कर मारने वाले वाहन के पेंट या मलबे से सुराग मिल सके.

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Last Updated : April 28, 2026 at 8:51 AM IST

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