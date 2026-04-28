दिल्ली: IPL मैच देखकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, पुलिस खंगाल रही CCTV
दिल्ली पुलिस अशोक रोड और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपी वाहन की पहचान की जा सके.
Published : April 28, 2026 at 8:43 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 8:51 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कें आए दिन खून से लाल हो रही हैं. सोमवार देर रात लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड इलाके पर दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए. आईपीएल का रोमांच देखकर घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों यज्ञ और अभाव की इस भीषण दुर्घटना में मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मान रही है. आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
पुलिस से जानकारी के अनुसार यज्ञ व अभाव सोमवार शाम को अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला) में आईपीएल मैच देखने गए थे. मैच खत्म होने के बाद दोनों अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. दोनों भाई क्रिकेट के बेहद शौकीन थे और काफी समय से इस मैच का इंतजार कर रहे थे. स्टेडियम से निकलते समय वे काफी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी.
पिता से बात करते वक्त काल ने दी दस्तक
हादसे का सबसे भावनात्मक पहलू ये रहा कि जिस वक्त मौत ने उन्हें घेरा, छोटा भाई अभाव अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था. पुलिस के मुताबिक रात करीब 10.30 बजे अभाव ने अपने पिता को फोन मिलाया और कहा कि पापा, मैच बहुत अच्छा था, हम निकल चुके हैं और अगले आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे. अभी बात चल ही रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई और फोन कट गया. पिता बार-बार कॉल मिलाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. पिता को अंदेशा भी नहीं था कि बेटे के वो आखिरी शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन जाएंगे.
VIDEO | Delhi: Two cousin brothers were killed in a suspected hit-and-run case on Ashok Road last night; investigation is underway.— Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jFYHHYtX8T
Delhi: Two cousins, Yagya and Abhav, were killed in a road accident on Ashok Road in Delhi late Monday night. The duo was returning home after watching an IPL match when the incident took place.According to police, Abhav had spoken to his father around 10:30 PM and informed him… pic.twitter.com/wg0KPdfFS6— IANS (@ians_india) April 28, 2026
दिल्ली पुलिस अशोक रोड और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपी वाहन की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में किसी भारी वाहन या तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारे जाने की बात सामने आ रही है. घटनास्थल पर मिले निशानों से स्पष्ट है कि टक्कर काफी जोरदार थी. पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं, जिससे टक्कर मारने वाले वाहन के पेंट या मलबे से सुराग मिल सके.
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