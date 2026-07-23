उत्तराखंड के दो भाई रूस में बंधक! 20 दिनों से नहीं हुआ संपर्क, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार
उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में परिजनों ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगांई से मुलाकात कर मदद मांगी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 8:47 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ा मामला सामने आया है. सीमांत क्षेत्र धारचूला से रूस गए दो भाइयों के बंधक बनाए जाने की आशंका जताई गई है. युवकों के परिजनों का कहना है कि बीते 20 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है.
युवाओं के परिजनों का कहना है कि रोजगार के नाम पर करीब आठ लाख रुपये लेकर दोनों को रूस भेजा गया, जहां उनके पासपोर्ट-वीजा कब्जे में लेकर इच्छा के विपरीत काम कराया जा रहा है. पिछले 20 दिनों से दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है.
दरअसल, धारचूला के रांथी गांव निवासी भूपेंद्र सिंह कार्की और उनके भाई आनंद सिंह कार्की का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ के चिमस्यानौला में किराए के मकान में रहता है. दोनों भाई कुछ समय पहले रोजगार के लिए रूस गए थे. परिजनों के मुताबिक विदेश भेजने के नाम पर एजेंट ने उनसे करीब आठ लाख रुपये लिए थे. रूस पहुंचने के बाद दोनों को स्थानीय सिम कार्ड भी नहीं दिया गया, जिससे संपर्क करना मुश्किल हो गया.
भूपेंद्र की पत्नी तनुजा कार्की ने बताया कि पहले इंटरनेट कॉल से बात होती थी, लेकिन अब 20 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है. चिंता में उनके ससुर को हार्ट अटैक पड़ चुका है. तनुजा नौ माह की गर्भवती हैं और तीन वर्षीय बच्चे के साथ वृद्ध सास-ससुर की देखभाल कर रही हैं. परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट गहरा गया है.
उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में परिजनों ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगांई से मुलाकात कर मदद मांगी. ऐरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता कर उन्हें भी स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरत पड़ने पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तक मामला उठाया जाएगा.
जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने इस संदर्भ में भारत सरकार में वार्ता करने और दोनों भाइयों के शीघ्र सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया हैं. धारचूला के पूर्व सैनिक संगठन ने भी चिंता जताई है. संगठन के सचिव चंचल सिंह ऐरी ने कहा कि कार्की बंधुओं की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. इस मामले को जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा. इधर दोनों भाईयों के परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं. सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
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