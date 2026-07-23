ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के दो भाई रूस में बंधक! 20 दिनों से नहीं हुआ संपर्क, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ा मामला सामने आया है. सीमांत क्षेत्र धारचूला से रूस गए दो भाइयों के बंधक बनाए जाने की आशंका जताई गई है. युवकों के परिजनों का कहना है कि बीते 20 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

युवाओं के परिजनों का कहना है कि रोजगार के नाम पर करीब आठ लाख रुपये लेकर दोनों को रूस भेजा गया, जहां उनके पासपोर्ट-वीजा कब्जे में लेकर इच्छा के विपरीत काम कराया जा रहा है. पिछले 20 दिनों से दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

दरअसल, धारचूला के रांथी गांव निवासी भूपेंद्र सिंह कार्की और उनके भाई आनंद सिंह कार्की का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ के चिमस्यानौला में किराए के मकान में रहता है. दोनों भाई कुछ समय पहले रोजगार के लिए रूस गए थे. परिजनों के मुताबिक विदेश भेजने के नाम पर एजेंट ने उनसे करीब आठ लाख रुपये लिए थे. रूस पहुंचने के बाद दोनों को स्थानीय सिम कार्ड भी नहीं दिया गया, जिससे संपर्क करना मुश्किल हो गया.

भूपेंद्र की पत्नी तनुजा कार्की ने बताया कि पहले इंटरनेट कॉल से बात होती थी, लेकिन अब 20 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है. चिंता में उनके ससुर को हार्ट अटैक पड़ चुका है. तनुजा नौ माह की गर्भवती हैं और तीन वर्षीय बच्चे के साथ वृद्ध सास-ससुर की देखभाल कर रही हैं. परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट गहरा गया है.