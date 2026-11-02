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मणिपुर में लापता दो लोगों के शव मिले, इलाके में तनाव, संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की

तेजपुर: मणिपुर में रविवार को एक बड़े जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता दो लोगों के शव मिले. जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना. सिक्योरिटी फोर्स 28 अक्टूबर को तफौ कुकी गांव से लापता हुए दो लोगों को ढूंढने में जुटी थी.

मणिपुर पुलिस के अनुसार दो लोगों के गायब होने के बाद कई सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे. इलाके में सर्च के लिए मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स की जॉइंट टीमों को तैनात किया गया था.

पुलिस ने कहा कि जरूरी कानूनी औपचारिकताएं और दूसरे काम किए जा रहे हैं. पुलिस ने आगे कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा.

चल रहे ऑपरेशन के तहत, 1 नवंबर को मणिपुर पुलिस, कोब्रा ( CoBRA), सीआरपीएफ, असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने नेशनल हाईवे-2 के पूरब में एसपी रोड के पास आम इलाके में मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च किया. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने इलाके से दो शवों को बरामद किया.

इस बीच दो शवों के मिलने के बाद सेनापति में फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन के सवालों को जन्म दिया है. इसमें नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने घटना के हालात की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है. नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के प्रेसिडेंट कुबा पीटर ने सभी तरह की हत्याओं की कड़ी निंदा की, चाहे पीड़ितों और इसमें शामिल लोगों का समुदाय या पहचान कुछ भी हो. हालांकि, उन्होंने शवों के मिलने के सही समय के बारे में रिपोर्ट में कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताई.

एक बड़े सरकारी अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पीटर ने कहा कि खबर है कि शव शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे मिले, जबकि पुलिस के बयान से पता चला कि शव रविवार के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले. अलग-अलग बयानों पर चिंता जताते हुए नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन प्रेसिडेंट ने घटनाओं का क्रम पता लगाने में ट्रांसपेरेंसी की मांग की.

पीटर ने कहा, 'हम साफ कह दें- हम किसी भी हत्या की निंदा करते हैं और हम सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की भी उतनी ही निंदा करते हैं.' उन्होंने तथ्यों का पता लगाने, जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही पक्का करने के लिए एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और स्वतंत्र जांच की मांग की.

नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने गलत जानकारी और ऐसे किसी भी डेवलपमेंट को रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे मणिपुर में पहले से ही सेंसिटिव हालात में कम्युनल टेंशन और बढ़ सकता है. दो लोगों के गायब होने और बाद में शव मिलने के हालात की अब और बारीकी से जांच होने की उम्मीद है क्योंकि इलाके में सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है.