उत्तराखंड के छेनागाड़ में आपदा के दो महीने बाद मिले 2 शव, एक की हो पाई शिनाख्त

28 अगस्त को छेनागाड़ आपदा में 9 लोग हो गए थे लापता: बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र के छेनागाड़ में बीती 28 अगस्त को आपदा आई थी. जिसमें 9 लोग लापता हो गए थे. जिसमें से 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं. छेनागाड़ में लापता लोगों की खोजबीन के लिए लगातार प्रशासन के निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ की ओर से मलबा हटाने का काम जारी है.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में आई आपदा के दो महीने बाद 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं. जबकि, अभी भी 7 लोग लापता चल रहे हैं. आपदा के बाद से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. बरामद शव में से एक की शिनाख्त हो चुकी है. जबकि, दूसरे की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.

24 अक्टूबर को खुदाई के दौरान मिले दो शव: अब मौसम बेहतर होने के कारण मलबा और पत्थर हटाने के काम में तेजी आई है. इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के छेनागाड़ में खुदाई के दौरान शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर को 2 शव बरामद हुए हैं. इससे पहले लोक निर्माण विभाग को मलबा हटाने के दौरान बड़े पत्थर के नीचे शव दिखाई देने का अंदेशा हुआ.

एक शव की हो पाई शिनाख्त: इसके बाद तेजी से पत्थर को तोड़ने का काम किया गया, जिसके बाद मलबे में दबे दो शव बरामद हुए. बताया जा रहा है इस स्थान पर और शव होने की भी संभावना है. वहीं, शव मिलने की सूचना पर आपदा प्रबंधन, पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई है. अभी तक एक शव की शिनाख्त हो पाई है. अभी भी बड़े पैमाने पर खुदाई का काम जारी है.

"छेनागाड़ में आपदा के दो महीने बाद दो शव बरामद हुए हैं. अभी तक एक शव की शिनाख्त कुलदीप सिंह पुत्र बीरबल सिंह (उम्र 24 वर्ष) निवासी उछोला भोर (रुद्रप्रयाग) के रूप में हुई है. जबकि, दूसरे शव का पैर मिला है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है."- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

अतिवृष्टि से छेनागाड़ बाजार का अस्तित्व हुआ खत्म: बता दें कि बीते अगस्त महीने में बसुकेदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से छेनागाड़ बाजार का अस्तित्व खत्म हो गया था. जबकि, आस-पास के इलाकों में आवासीय भवन और मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा था. छेनागाड़ में बादल फटने से 9 लोग लापता हो गए थे. जिनकी ढूंढखोज जारी थी. अब दो शव मिल गए हैं. ऐसे में बाकी 7 लोगों के शव को खोजा जा रहा है.

