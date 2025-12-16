ETV Bharat / bharat

कवर्धा में 2 बायसन की मौत, शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आए

घटना की सूचना मिलते ही वन मंडल अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. क्षेत्र को सील कर जांच शुरू की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है, जो शिकारियों के सुराग जुटाने में लगी हुई है. सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

बताया जा रहा कि बीते एक महीनों में जिले में करंट से शिकार की घटनाओं में चार वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि शिकारी बेखौफ होकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

कवर्धा: कबीरधाम में शिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. एक बार फिर शिकारियों ने 2 बायसन की जान करंट से ले ली है. घटना भोरमदेव अभ्यारण्य के जामपानी जंगल की है. बताया जा रहा है कि शिकारियों ने अवैध शिकार के लिए जंगल में चोरी छिपे करंट लगा रखा था. शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आने से 2 बायसन की मौत हो गई. 2 बायसन की मौत से वन विभाग भी सकते में है. वहीं 2 जंगली जानवरों की मौत से वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों की भी पोल खुल गई है.

जंगल में शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आने 2 बायसन की मौत की पुष्टि हुई है. हम पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. मौके पर डॉग स्कॉड और फॉरेसिंक की टीम पहुंची है. हमने इस मामले में अबतक 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है. पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है: निखिल अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी



स्थानीय लोगों की शिकायत

लोगों का कहना है कि सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया खड़े करता है. अभ्यारण्य क्षेत्र में निगरानी और गश्त नही होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है. इलाके के लोगों का कहना है कि एक माह पूर्व जिले के चिल्फी वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाहनाखोदरा गांव में करंट लगाकर तो जानवरों का शिकार किया गया था. आरोपियों ने वन्य प्राणियों के शिकार के बाद मांस को आपास में बांट लिया था. इस मामले में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.



वन विभाग का बयान

इस संबंध में वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करंट की चपेट में आने से 2 बायसन की मौत की पुष्टि हुई है. मामले में डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, वहीं दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोषियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

