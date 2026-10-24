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सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को मौत की सजा, आखिर क्या था पूरा मामला... कई बड़े सवाल अब भी बाकी

सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को मौत की सजा ( Etv Bharat )

वीडियो टीम, ईटीवी भारत

मक्का की एक मस्जिद में कथित तौर पर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को मौत की सजा दे दी. सऊदी सरकार ने इसे ‘अनैतिक कृत्य’ बताया, लेकिन घटना का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया. दूसरी तरफ, बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास को मिली कैदियों की सूची में दोनों के खिलाफ अलग-अलग आरोप दर्ज होने की बात सामने आई. अब बांग्लादेश सऊदी अरब से अदालती फैसलों और पूरे मामले की जानकारी मांग रहा है.

सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को मौत की सजा (ETV Bharat) अनैतिक आचरण पर मौत की सजा 14 अक्टूबर 2026 को सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने नजरुल इस्लाम अब्दुल बसीर और सिटी अख्तर नाम के दो बांग्लादेशी नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने की घोषणा की. मंत्रालय के मुताबिक, दोनों को मक्का की एक मस्जिद में अनैतिक कृत्य के मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने ताजीरी सजा के तहत मौत की सजा सुनाई. मंत्रालय ने कहा कि फैसला संबंधित न्यायिक प्राधिकरण से मंजूर होने और शाही आदेश जारी होने के बाद इसे लागू किया गया. हालांकि, आधिकारिक बयान में न तो कथित कृत्य की प्रकृति बताई गई और न ही संबंधित मस्जिद की पहचान या गिरफ्तारी की तारीखों का विवरण दिया गया. मामले की दूसरी कड़ी सामने आई बांग्लादेशी अखबार ‘द डेली स्टार’ की उस रिपोर्ट से, जिसमें जेद्दा स्थित बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के एक गोपनीय दस्तावेज का हवाला दिया गया. 30 सितंबर को मिली कैदियों की सूची के मुताबिक, नजरुल को 1 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के साइबर अपराध कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. महिला को अगले दिन, 2 अगस्त 2023 को, व्यभिचार के आरोप में हिरासत में लिए जाने का उल्लेख था. सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को मौत की सजा (ETV Bharat) दस्तावेज में मौत की सजा का जिक्र नहीं? दस्तावेज के मुताबिक, दोनों अल मजाल कंपनी में सफाईकर्मी के तौर पर काम करते थे, लेकिन उन्हें अलग-अलग जेलों में रखा गया था. सबसे अहम बात ये है कि सूची में दोनों की मौत की सजा का उल्लेख नहीं था. इन आरोपों और सऊदी सरकार द्वारा बताई गई सजा के बीच संबंध भी दस्तावेज में स्पष्ट नहीं किया गया. मौत की सजा पर सुलगते सवाल अब सवाल है कि क्या दोनों के खिलाफ बाद में अलग मुकदमा चला था. अदालत में कौन-से सबूत पेश किए गए और किस आधार पर मौत की सजा सुनाई गई. सऊदी सरकार ने अपने सार्वजनिक बयान में इन सवालों का जवाब नहीं दिया है. दोनों के मुकदमों के पूरे फैसले भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के दस्तावेज में ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुकदमे के दौरान दोनों को वकील मिला था या दुभाषिए की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. इसलिए उनकी कानूनी सहायता और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी सवालों के जवाब अदालत के रिकॉर्ड मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.