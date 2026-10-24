सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को मौत की सजा, आखिर क्या था पूरा मामला... कई बड़े सवाल अब भी बाकी
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब से दोनों नागरिकों की पहचान और मामले का पूरा विवरण मांगा
Published : October 24, 2026 at 10:41 PM IST
वीडियो टीम, ईटीवी भारत
मक्का की एक मस्जिद में कथित तौर पर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को मौत की सजा दे दी. सऊदी सरकार ने इसे ‘अनैतिक कृत्य’ बताया, लेकिन घटना का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया. दूसरी तरफ, बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास को मिली कैदियों की सूची में दोनों के खिलाफ अलग-अलग आरोप दर्ज होने की बात सामने आई. अब बांग्लादेश सऊदी अरब से अदालती फैसलों और पूरे मामले की जानकारी मांग रहा है.
अनैतिक आचरण पर मौत की सजा
14 अक्टूबर 2026 को सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने नजरुल इस्लाम अब्दुल बसीर और सिटी अख्तर नाम के दो बांग्लादेशी नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने की घोषणा की. मंत्रालय के मुताबिक, दोनों को मक्का की एक मस्जिद में अनैतिक कृत्य के मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने ताजीरी सजा के तहत मौत की सजा सुनाई. मंत्रालय ने कहा कि फैसला संबंधित न्यायिक प्राधिकरण से मंजूर होने और शाही आदेश जारी होने के बाद इसे लागू किया गया. हालांकि, आधिकारिक बयान में न तो कथित कृत्य की प्रकृति बताई गई और न ही संबंधित मस्जिद की पहचान या गिरफ्तारी की तारीखों का विवरण दिया गया.
मामले की दूसरी कड़ी सामने आई बांग्लादेशी अखबार ‘द डेली स्टार’ की उस रिपोर्ट से, जिसमें जेद्दा स्थित बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के एक गोपनीय दस्तावेज का हवाला दिया गया. 30 सितंबर को मिली कैदियों की सूची के मुताबिक, नजरुल को 1 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के साइबर अपराध कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. महिला को अगले दिन, 2 अगस्त 2023 को, व्यभिचार के आरोप में हिरासत में लिए जाने का उल्लेख था.
दस्तावेज में मौत की सजा का जिक्र नहीं?
दस्तावेज के मुताबिक, दोनों अल मजाल कंपनी में सफाईकर्मी के तौर पर काम करते थे, लेकिन उन्हें अलग-अलग जेलों में रखा गया था. सबसे अहम बात ये है कि सूची में दोनों की मौत की सजा का उल्लेख नहीं था. इन आरोपों और सऊदी सरकार द्वारा बताई गई सजा के बीच संबंध भी दस्तावेज में स्पष्ट नहीं किया गया.
मौत की सजा पर सुलगते सवाल
अब सवाल है कि क्या दोनों के खिलाफ बाद में अलग मुकदमा चला था. अदालत में कौन-से सबूत पेश किए गए और किस आधार पर मौत की सजा सुनाई गई. सऊदी सरकार ने अपने सार्वजनिक बयान में इन सवालों का जवाब नहीं दिया है. दोनों के मुकदमों के पूरे फैसले भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के दस्तावेज में ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुकदमे के दौरान दोनों को वकील मिला था या दुभाषिए की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. इसलिए उनकी कानूनी सहायता और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी सवालों के जवाब अदालत के रिकॉर्ड मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.
इस मामले में महिला की पहचान को लेकर भी असमंजस बना हुआ है. सऊदी सरकार ने उसका नाम सिटी अख्तर बताया, जबकि बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के दस्तावेज में नाम सुयेटी अख्तर दर्ज है. परिवार उसे स्वीटी अख्तर के नाम से पहचानता है. परिवार का कहना है कि सार्वजनिक रूप से सामने आई तस्वीर उनकी बेटी से मेल नहीं खाती और उन्हें उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है. उसकी मां और पिता ने सरकार से बेटी के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी है.
बांग्लादेश ने मांगा जवाब
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों नागरिकों की पहचान और मामले का पूरा विवरण स्पष्ट करने के लिए सऊदी अरब से जानकारी मांगी है. बांग्लादेश के मुताबिक, उसे दोनों की गिरफ्तारी, मुकदमे और मौत की सजा लागू किए जाने से पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. 15 अक्टूबर को जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने सऊदी अधिकारियों को राजनयिक पत्र भेजकर मामले का विवरण और अदालती फैसलों की प्रतियां मांगीं. इसके बाद 18 अक्टूबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सऊदी राजदूत से मुलाकात की और स्पष्टीकरण मांगने वाला पत्र भी सौंपा. बांग्लादेश ने जानना चाहा कि दोनों पर कौन-से अपराध साबित हुए, मुकदमे की कार्यवाही कैसे चली और राजनयिक मिशन को पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई.
क्या कहता है वियना कॉन्सुलर कन्वेंशन?
वियना कॉन्सुलर कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों और उनके देश के वाणिज्य दूतावास के बीच संपर्क तथा कानूनी सहायता से संबंधित अधिकारों का प्रावधान करता है. इस मामले में इन अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं.
बांग्लादेश को जवाब का इंतजार
21 अक्टूबर को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि सऊदी अरब से उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है. बांग्लादेश ने कहा कि दस्तावेज मिलने के बाद आगे के कदमों पर फैसला किया जाएगा. इस बीच, 22 अक्टूबर को बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन एचआरएसएस ने मामले में जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांग की. संगठन ने आरोपों, मुकदमे और सजा से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने, दोनों परिवारों को जानकारी देने और विदेश में हिरासत में रखे गए बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की. संगठन ने ये भी कहा कि अगर इस मामले में किसी स्तर पर लापरवाही या समन्वय की कमी सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.
फिलहाल इस मामले में तीन बड़े सवाल बाकी हैं. पहला, सऊदी सरकार ने जिस ‘अनैतिक कृत्य’ का जिक्र किया, वो वास्तव में क्या था? दूसरा, कैदियों की सूची में दर्ज अलग-अलग आरोपों और मौत की सजा के बीच क्या संबंध था और तीसरा, महिला की पहचान तथा दोनों के मुकदमे की पूरी जानकारी अब तक स्पष्ट क्यों नहीं हो पाई है?