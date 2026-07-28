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किशनगंज में फर्जी आधार-पैन के साथ 2 बांग्लादेशी पकड़े गए, एक मददगार भी गिरफ्तार

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दो बांग्लादेशी नागरिकों और उनके भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया गया है. एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने डीआईयू टीम के साथ प्रेम पुल इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया. दौरान एक बाइक सवार को संदिग्ध पाकर रोका गया, जिसने भागने का प्रयास किया लेकिन सशस्त्र बलों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

दो बांग्लादेशी नागरिक सहित एजेंट गिरफ्तार: पुलिस टीम की सतर्कता से बाइक सवार जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसके घर पर छापा मारकर उसकी पत्नी बताई जा रही बांग्लादेशी महिला तैयबा इस्लाम उर्फ तंजिला अख्तर और उसके पति हसन शेख उर्फ हसन उल्लाह को भी महिन गांव डीलर चौक से दबोचा गया. तीनों पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप है.

किशनगंज में छिपे थे बांग्लादेशी नागरिक: किशनगंज पुलिस ने बताया कि "गिरफ्तार भारतीय एजेंट जाकिर हुसैन (24 वर्ष) महिन गांव डीलर चौक वार्ड नंबर 9, किशनगंज का निवासी है. बांग्लादेशी नागरिक हसन शेख उर्फ असन उल्लाह (32 वर्ष) का स्थायी पता शरियतपुर जिले का है, जबकि उसकी पत्नी तैयबा इस्लाम उर्फ तंजिला अख्तर (28 वर्ष) नारायणगंज जिले की रहने वाली है. दोनों बांग्लादेशी लंबे समय से किशनगंज में छिपे हुए थे."

बिना दस्तावेज के अवैध ठहराव: पूछताछ में दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. हसन शेख ने बताया कि उसकी पत्नी तैयबा जाकिर हुसैन के घर पर रह रही थी. पुलिस को आशंका है कि जाकिर इन विदेशी नागरिकों को शरण दे रहा था और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहा था.