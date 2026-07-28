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किशनगंज में फर्जी आधार-पैन के साथ 2 बांग्लादेशी पकड़े गए, एक मददगार भी गिरफ्तार

किशनगंज में दो बांग्लादेशी नागरिक सहित एक एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.

Bangladeshi Citizen Arrested
किशनगंज में बांग्लादेशी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 8:54 AM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दो बांग्लादेशी नागरिकों और उनके भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया गया है. एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने डीआईयू टीम के साथ प्रेम पुल इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया. दौरान एक बाइक सवार को संदिग्ध पाकर रोका गया, जिसने भागने का प्रयास किया लेकिन सशस्त्र बलों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

दो बांग्लादेशी नागरिक सहित एजेंट गिरफ्तार: पुलिस टीम की सतर्कता से बाइक सवार जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसके घर पर छापा मारकर उसकी पत्नी बताई जा रही बांग्लादेशी महिला तैयबा इस्लाम उर्फ तंजिला अख्तर और उसके पति हसन शेख उर्फ हसन उल्लाह को भी महिन गांव डीलर चौक से दबोचा गया. तीनों पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप है.

किशनगंज में छिपे थे बांग्लादेशी नागरिक: किशनगंज पुलिस ने बताया कि "गिरफ्तार भारतीय एजेंट जाकिर हुसैन (24 वर्ष) महिन गांव डीलर चौक वार्ड नंबर 9, किशनगंज का निवासी है. बांग्लादेशी नागरिक हसन शेख उर्फ असन उल्लाह (32 वर्ष) का स्थायी पता शरियतपुर जिले का है, जबकि उसकी पत्नी तैयबा इस्लाम उर्फ तंजिला अख्तर (28 वर्ष) नारायणगंज जिले की रहने वाली है. दोनों बांग्लादेशी लंबे समय से किशनगंज में छिपे हुए थे."

बिना दस्तावेज के अवैध ठहराव: पूछताछ में दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. हसन शेख ने बताया कि उसकी पत्नी तैयबा जाकिर हुसैन के घर पर रह रही थी. पुलिस को आशंका है कि जाकिर इन विदेशी नागरिकों को शरण दे रहा था और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहा था.

फर्जी दस्तावेज और सामग्री बरामद: तलाशी के दौरान पुलिस को फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड, बाइक, भारतीय रुपये तथा बांग्लादेशी टाका बरामद हुए. सभी सामान जब्त कर लिए गए हैं, जो आगे की जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

केस दर्ज, धाराएं लगाई गईं: किशनगंज थाने में केस नंबर 839/26 दर्ज कर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है. पुलिस अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है.

Bangladeshi Citizen Arrested
किशनगंज में बांग्लादेशी गिरफ्तार (ETV Bharat)

केंद्रीय एजेंसियां की नजर: मामले की गंभीरता को देखते हुए आईबी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई हैं. छापेमारी दल में एसडीपीओ खुसरू सिराज, थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, डीआईयू प्रभारी मुश्ताक सहित कई अधिकारी और जवान शामिल थे. आगे और खुलासे की संभावना जताई जा रही है.

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