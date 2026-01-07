ETV Bharat / bharat

केरल: परिवार की सहानुभूति पाने के लिए गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट कराया, प्रेमी समेत दो गिरफ्तार

पतनमतिट्टा (केरल): यहां बॉलीवुड फिल्मी की सीन की तरह, एक लड़के ने अपने एक दोस्त की मदद से कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार का भरोसा जीतने और उन्हें शादी के लिए राजी करवाने के लिए सड़क दुर्घटना का नाटक किया. पतनमतिट्टा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान रंजीत राजन और 19 साल के एजाज के तौर पर हुई है. दोनों केरल के पतनमतिट्टा जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने कथित तौर पर यह दिखाने की साजिश रची कि रंजीत ने बहादुरी से अपनी गर्लफ्रेंड को एक सड़क दुर्घटना से बचाया है. इसके पीछे का मकसद लड़की के परिवार की सहानुभूति हासिल करना था. दिलचस्प बात यह है कि लड़की को कथित तौर पर इस साजिश के बारे में पता नहीं था.

यह घटना 23 दिसंबर 2025 की शाम को हुई, जब लड़की अदूर में एक कोचिंग सेंटर से स्कूटर पर लौट रही थी. कहा जाता है कि एजाज एक कार से उसका पीछा कर रहा था, जबकि रंजीत दूसरी गाड़ी में उसके पीछे था. कुछ दूर जाने के बाद एजाज की कार ने पीछे से लड़की की स्कूटर में टक्कर मार दी. लड़की गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं. टक्कर के बाद, एजाज बिना रुके मौके से भाग गया. कुछ देर बाद, रंजीत आया और उसने ऐसा दिखाया जैसे वह कोई अनजान राहगीर हो. उसने घायल लड़की की मदद की और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया.

कहा जाता है कि उसने घटनास्थल पर इकट्ठे हुए लोगों से कहा कि वह उसका पति है. महिला की दाहिनी कोहनी में फ्रैक्चर, छोटी उंगली में फ्रैक्चर और शरीर पर कई चोटें आईं.

मामले में तब मोड़ आया जब लड़की ने अस्पताल में अपना बयान देते हुए हादसे की स्थिति पर शक जताया. इसके बाद पुलिस ने रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज किया और जांच शुरू की. शक तब हुआ जब जांच में पुलिस को पता चला कि रंजीत मौके पर मौजूद था. बाद में CCTV फुटेज से यह भी पुष्टि हुई कि रंजीत उस कार के ड्राइवर से मिला था, जिसने स्कूटर को टक्कर मारी और मौके से भाग गई. कॉल रिकॉर्ड की आगे की जांच से पता चला कि रंजीत और एजाज के बीच अक्सर बातचीत होती थी, जिससे पुलिस को उनका कनेक्शन पता लगाने में मदद मिली.