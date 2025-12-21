ETV Bharat / bharat

ओडिशा: नौकरी का लाचल देकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किराए के घर में 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने बताया कि शहीद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि नौकरी का ऑफर देने के बहाने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया. बाद में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने इस बारे में जानकारी दी.

डीसीपी जगमोहन मीणा के मुताबिक, शिकायत करने वाली लड़की ने शहीद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसके एक जानने वाले ने उसे फोन किया और डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का वादा किया. नौकरी का ऑफर मिलने के बाद, नाबालिग लड़की उस आदमी के किराए के घर पर चली गई. नाबालिग लड़की 18 दिसंबर (गुरुवार) को दोपहर करीब 2 बजे वहां गई थी. वहां दो लोगों ने उसके साथ रेप किया. इस बारे में 19 दिसंबर (शुक्रवार) को रात करीब 9.30 बजे एक नाबालिग लड़की ने शहीद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाली लड़की की उम्र 17 साल और 7 महीने है, इसलिए कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत शहीद नगर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 70(2) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया. तुरंत कई पुलिस टीमें बनाई गईं. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है.