जेल में बंद अभिनेता की पत्नी पर अश्लील टिप्पणी का मामला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत दो गिरफ्तार

विजयलक्ष्मी, कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की पत्नी हैं. दर्शन पर अभी चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी की हत्या का मुकदमा चल रहा है.

बेंगलुरु: सेंट्रल क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी दर्शन के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चिक्काबनावरा निवासी ऑटो चालक चंद्रशेखर (45) और दावणगेरे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन (31) के रूप में हुई है.

विजयलक्ष्मी, कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की पत्नी हैं. दर्शन पर अभी चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी की हत्या का मुकदमा चल रहा है. दावणगेरे में आयोजित फिल्म 'डेविल' के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा था, "जैसा कि दर्शन ने कहा है, कोई कुछ भी कहे, प्रशंसकों को चिंता नहीं करनी चाहिए." ये गिरफ्तारियां विजयलक्ष्मी की 24 दिसंबर, 2025 को दर्ज कराई गई एक फॉर्मल शिकायत के बाद हुई हैं.

अपनी शिकायत में, उन्होंने गाली-गलौज के टारगेटेड कैंपेन के बारे में बताया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके और उनके परिवार के लिए 150 से ज़्यादा आपत्तिजनक कमेंट्स और मैसेज का ज़िक्र किया गया था. इस संबंध में, उन्होंने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय में जाकर लगभग 18 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

इस शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई. जिसके बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर और सॉफ्टवेय इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया.

विजयलक्ष्मी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से असंतोष व्यक्त किया था कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की है. अभी दो दिन पहले, उन्होंने शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय का दौरा भी किया था और इस मामले के जांच अधिकारियों व पुलिस आयुक्त से मिलकर चर्चा की थी.

कुछ दिनों पहले विजयलक्ष्मी ने दर्शन के प्रशंसकों से अपील करते हुए कहा था, "कुछ लोग दर्शन की अनुपस्थिति में उनके और उनके प्रशंसकों के बारे में बातें कर रहे हैं. प्रशंसकों को शांति बनाए रखनी चाहिए और किसी भी कारण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए."

