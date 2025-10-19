ETV Bharat / bharat

फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर SDO और JE का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में दो गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर (JE) का अपहरण कर के फिरौती लेने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

fake vigilance officers in Jagraon
फिरौती मांगने के मामले में दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बनकर बिजली विभाग के एक एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर (JE) का अपहरण कर सात लाख रुपये की फिरौती लेने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फिरौती लेने वाले चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, दो आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिरौती की रकम भी बरामद कर ली जाएगी.

फिरौती के लिए एसडीओ और जेई का अपहरण
इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि 13 अक्टूबर को ये चारों आरोपी अपनी पाइप फैक्ट्री के लिए बिजली कनेक्शन लेने की जानकारी के लिए एसडीओ और जेई से मिले थे. इस दौरान इन आरोपियों ने उनके सामने पूरी बात खोल दी और फिर उनसे कहने लगे कि हम विजिलेंस से आए हैं और आप अपने एक्सियन के साथ मिलकर रिश्वत ले रहे हैं.

इतना कहकर उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को जबरन अपनी इनोवा गाड़ी में बिठाया और लुधियाना की तरफ ले गए और रास्ते में पूरे मामले को निपटाने के लिए बीस लाख रुपये की मांग करने लगे.

फर्जी विजिलेंस अधिकारी
डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने डर के मारे अपने घरों और रिश्तेदारों से सात लाख बीस हजार रुपये इकट्ठा करके उन्हें दे दिए और फिर उन्हें छोड़ दिया गया. इसके बाद दोनों ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने उसी दिन से इन चारों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आज चार में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पटियाला इलाके के रहने वाले हैं और उनके पास से फर्जी पत्रकारिता कार्ड भी मिले हैं.

यह भी पढ़ें- दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला, घटना की जांच जारी

TAGGED:

FAKE VIGILANCE OFFICERS IN JAGRAON
FAKE VIGILANCE OFFICERS
PUNJAB
PUNJAB KIDNAPPING
KIDNAPPING SDO AND JE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.