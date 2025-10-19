फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर SDO और JE का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में दो गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर (JE) का अपहरण कर के फिरौती लेने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 19, 2025 at 2:53 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बनकर बिजली विभाग के एक एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर (JE) का अपहरण कर सात लाख रुपये की फिरौती लेने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है.
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फिरौती लेने वाले चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, दो आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिरौती की रकम भी बरामद कर ली जाएगी.
फिरौती के लिए एसडीओ और जेई का अपहरण
इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि 13 अक्टूबर को ये चारों आरोपी अपनी पाइप फैक्ट्री के लिए बिजली कनेक्शन लेने की जानकारी के लिए एसडीओ और जेई से मिले थे. इस दौरान इन आरोपियों ने उनके सामने पूरी बात खोल दी और फिर उनसे कहने लगे कि हम विजिलेंस से आए हैं और आप अपने एक्सियन के साथ मिलकर रिश्वत ले रहे हैं.
इतना कहकर उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को जबरन अपनी इनोवा गाड़ी में बिठाया और लुधियाना की तरफ ले गए और रास्ते में पूरे मामले को निपटाने के लिए बीस लाख रुपये की मांग करने लगे.
फर्जी विजिलेंस अधिकारी
डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने डर के मारे अपने घरों और रिश्तेदारों से सात लाख बीस हजार रुपये इकट्ठा करके उन्हें दे दिए और फिर उन्हें छोड़ दिया गया. इसके बाद दोनों ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने उसी दिन से इन चारों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आज चार में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
डीएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पटियाला इलाके के रहने वाले हैं और उनके पास से फर्जी पत्रकारिता कार्ड भी मिले हैं.
