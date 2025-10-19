ETV Bharat / bharat

फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर SDO और JE का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में दो गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बनकर बिजली विभाग के एक एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर (JE) का अपहरण कर सात लाख रुपये की फिरौती लेने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फिरौती लेने वाले चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, दो आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिरौती की रकम भी बरामद कर ली जाएगी.

फिरौती के लिए एसडीओ और जेई का अपहरण

इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि 13 अक्टूबर को ये चारों आरोपी अपनी पाइप फैक्ट्री के लिए बिजली कनेक्शन लेने की जानकारी के लिए एसडीओ और जेई से मिले थे. इस दौरान इन आरोपियों ने उनके सामने पूरी बात खोल दी और फिर उनसे कहने लगे कि हम विजिलेंस से आए हैं और आप अपने एक्सियन के साथ मिलकर रिश्वत ले रहे हैं.

इतना कहकर उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को जबरन अपनी इनोवा गाड़ी में बिठाया और लुधियाना की तरफ ले गए और रास्ते में पूरे मामले को निपटाने के लिए बीस लाख रुपये की मांग करने लगे.