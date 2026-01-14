ETV Bharat / bharat

नंदा देवी फॉरेस्ट फायर: बांबी बकेट ऑपरेशन के लिए तैयार एयरफोर्स, जरूरत पड़ी तो जेपी बैराज से उठेगा पानी

विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क में आग लगने से मची है खलबली, अब बांबी बकेट से आग बुझाने की रणनीति, स्टैंडबाय पर दो हेलीकॉप्टर

NANDA DEVI NATIONAL PARK FIRE
नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगलों में आग (फोटो सोर्स- Forest Fire)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 8:39 PM IST

5 Min Read
देहरादून: विश्व धरोहर में शामिल चमोली के नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगलों में आग लगी हुई है. जिससे वन महकमे से लेकर पार्क प्रशासन के तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, पार्क में लगी आग को बुझाने के लिए वन अधिकारियों ने यूकाडा के हेलीकॉप्टर से सर्वे किया. इस दौरान जरूरत पड़ने पर बांबी बकेट से आग बुझने के लिए भी रणनीति तैयार की गई.

बता दें कि नंदा देवी बायोस्फीयर में लगी आग को बुझाने को लेकर वन विभाग में फॉरेस्ट फायर शाखा लगातार काम कर रही है तो वहीं आग पर नियंत्रण पाने के लिए हवाई माध्यम को लेकर भी रणनीति तैयार की गई. वन विभाग की ओर से इसको लेकर उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी (UCADA) से मदद मांगी गई है, जिस पर सुबह से ही यूकाडा की टीम लगी हुई है.

नंदा देवी नेशनल पार्क में आग लगने से मची खलबली (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री और सचिव आपदा प्रबंधन के निर्देश में यूकाडा ने भारतीय वायु सेना के साथ प्लान तैयार किया है. यूकाडा अब वायुसेना के साथ मिलकर बांबी बकेट से आग बुझाने के ऑपरेशन पर प्लान तैयार कर रही है. जरूरत पड़ी तो बांबी बकेट का इस्तेमाल करते हुए आग से प्रभावित क्षेत्र में वाटर स्प्रे कर कंट्रोल किया जाएगा."- आशीष चौहान, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

यूकाडा ने सर्वे के लिए भेजा हेलीकॉप्टर: आशीष चौहान ने कहा कि इसको लेकर यूकाडा ने अपने एक चॉपर को वन विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वे प्रभावित क्षेत्र में भेजा है. इस प्रक्रिया को लेकर बीती रोज सभी विभागों के साथ आपसी समन्वय किया गया था. आज सर्वे के लिए यूकाडा का हेलीकॉप्टर भेजा गया है.

खराब मौसम की वजह से नहीं उड़ पाए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर: उन्होंने कहा कि आज खराब मौसम की वजह से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए, लेकिन परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना जेपी बैराज से पानी को लिफ्ट करेगी और आग प्रभावित क्षेत्र में पानी का स्प्रे करेगी.

"इस काम के लिए फिलहाल भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे हुए हैं. अभी फिलहाल मौसम की बाध्यता को देखते हुए ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है. हालांकि, भारतीय वायुसेना लगातार रेस्क्यू एजेंसी के साथ संपर्क में है."- मनीष श्रीवास्तव, रक्षा जनसंपर्क अधिकारी

पूरी तरह से स्टैंडबाय पर वायुसेना: रक्षा जनसंपर्क अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि आज रेकी और सर्वे के लिए सिविल हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया. यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से स्टैंडबाई पर है.

क्या बोले सीसीएफ सुशांत पटनायक? उत्तराखंड वन विभाग में वनाग्नि और आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी सीसीएफ सुशांत पटनायक ने बताया कि नंदा देवी नेशनल पार्क में लगी आग फिलहाल अभी नियंत्रण में है. आग की लपटें ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही है. हालांकि, धुआं काफी ज्यादा मात्रा में उठता दिखा रहा था. जिस वजह से इसको खतरनाक माना जा रहा था.

उन्होंने कहा कि आज उनके डीएफओ और रेंज अधिकारी यूकाडा के हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र में सर्वे के लिए गए थे. जो आग की क्या कुछ स्थिति और रणनीति है? इसको लेकर वो रिपोर्ट देंगे. बहरहाल, आग पहाड़ पर अपने ऊपरी किनारे रिज तक पहुंच चुकी है. जिसके बाद आग के और फैलने की संभावना नहीं है, लेकिन धुंआ अभी जिन-जिन जगहों पर देखा जा रहा है, वहां पर आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है.

NANDA DEVI NATIONAL PARK FIRE
धू-धूकर जल रहे बेश्कीमती जंगल (फोटो सोर्स- Forest Fire)

सीसीएफ सुशांत पटनायक ने कहा कि एयर फोर्स और सिविल हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को अभी फिलहाल रोका हुआ है. वहीं, ग्राउंड टीम भी काफी आगे तक पहुंच चुकी है. आज सर्वे पर गए डीएफओ की रिपोर्ट आने के बाद और मौसम को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

उधर, इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सर्दी के सीजन में अचानक इस तरह आग लगने पर आश्चर्य जताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह इस समय आग लगना सामान्य स्थिति बयां नहीं करता. इसलिए विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

मंत्री सुबोध उनियाल ने आगे कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह जंगलों में अलग-अलग जगह पर आग लगी है, उसे सामान्य नहीं माना जा सकता, इसलिए अधिकारी इस पर रिपोर्ट बनाकर दें कि आखिरकार फूलों की घाटी से जुड़े इन जंगलों में आग का कारण क्या था?

"मामले को लेकर हम बेहद गंभीर हैं और इसलिए अधिकारियों को इस पूरे मामले की जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. ताकि, आग लगने के कारणों को जाना जा सके और उसी लिहाज से उस पर काम भी हो सके."- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड

