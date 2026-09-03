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दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के दो आरोपियों को जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और जम्मू-कश्मी समेत देश के दूसरे हिस्से में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने के दो आरोपियों को जमानत दे दी है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों आरोपी करीब पांच सालों से जेल में हैं और ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है.

हाईकोर्ट ने आरोपियों सोबिया अजीज और कामरान अशरफ रेशी को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जांच में सहयोग करने और ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई की तिथि को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को किसी भी वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से मना किया, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हों या वैसे कंटेंट को सर्कुलेट करते हों.

दोनों आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने सोबिया अजीज की 14 मई को जमानत याचिका खारिज किया था, जबकि कामरान अशरफ रेशी की जमानत याचिका 17 मार्च को खारिज की थी. इस मामले में एनआईए ने 10 अक्टूबर 2021 को एफआईआर दर्ज किया था. एनआईए ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 122 और 123 और यूएपीए की धाराओं 18, 18ए, 20, 38 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. एनआईए ने सोबिया अजीज को 22 अक्टूबर 2021 को जबकि कामरान को 20 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था.

एनआईए को ये पुख्ता सूचना मिली थी कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद , हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के कार्यकर्ता जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हैं और वे पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं. इन पर आरोप है कि वे साइबर स्पेश के जरिये जम्मू-कश्मीर और दिल्ली समेत देश के दूसरे बड़े शहरों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं. वे पाकिस्तान में बैठे आकाओं और ओवर ग्राऊंड कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को रिक्रूट कर उन्हें आतंकी गतिविधियों और हथियार और गोला-बारुद चलाने का प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे.