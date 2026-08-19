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नीट पेपर लीक के दो आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली, नई जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट से आज इस मामले के दो आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने अपनी जमानत याचिकाएं वापस ले ली. दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी इस मामले में आगे की जांच जारी है इसलिए वे जमानत याचिकाएं वापस ले रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से बाद में ताजा जमानत याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति मांगी जिसे स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मंजूर कर ताजा जमानत याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दे दी.

इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.