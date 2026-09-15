गुरुग्राम हिट एंड रन के दो आरोपी दौसा से गिरफ्तार, एसपी बोले-जानकारी नहीं...एसएचओ ने होटल से पकड़ना बताया
गिरफ्तारी को लेकर दौसा पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास नजर आया.
Published : September 15, 2026 at 4:03 PM IST
दौसा: हरियाणा के गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन केस में फरार दो आरोपियों को दौसा से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश गुर्जर हैं. कार्रवाई के बाद दौसा सदर थाना पुलिस के जरिए आरोपियों को हरियाणा पुलिस टीम गुरुग्राम ले गई. इस मुद्दे पर दौसा पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास नजर आया. पुलिस अधीक्षक ने हरियाणा पुलिस के जानकारी नहीं देने की बात कही जबकि सदर एसएचओ ने कहा कि स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई.
दौसा के सदर थाना प्रभारी युधिष्ठर ने बताया कि हरियाणा पुलिस के एएसआई के नेतृत्व में आई टीम ने आगरा रोड स्थित होटल से कल्याण बैंसला और लवनीश गुर्जर को पकड़ा. स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद हरियाणा पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए बैंसला एवं गुर्जर को गुरुग्राम ले गई. अब गुरुग्राम पुलिस हिट एंड रन मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी. पुलिस घटना के वीडियो, कार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी.
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यह था मामला: पुलिस के अनुसार, पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का है. यहां महिला बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ शिया को एक कार ने टक्कर मार दी थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में महिला कार की टक्कर के बाद सड़क पर काफी दूर घिसटती नजर आई थी. आरोप है कि हादसे के बाद कार सवारों ने वाहन रोकने के बजाय कार भगा ली. राहत की बात यह रही कि हादसे में महिला की जान बच गई. घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी.
दौसा पुलिस के बयान विरोधाभासी: दौसा में हुई आरोपियों गिरफ्तारी के बाद दौसा पुलिस के अधिकारियों के बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. दौसा एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने दौसा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी. उन्हें आरोपियों के गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वहीं दौसा सदर थाना प्रभारी युधिष्ठर ने मीडिया को बताया कि हरियाणा पुलिस की एक एएसआई के नेतृत्व में आई टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. दोनों आरोपियों को आगरा रोड के होटल से गिरफ्तार किया.
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