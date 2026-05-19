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हरियाणा के अंबाला से डायरेक्ट पाकिस्तान भेजी जा रही CCTV तस्वीरें, शंभू टोल प्लाजा के पास लगे थे कैमरे, पंजाब के 2 आरोपी अरेस्ट

हरियाणा के अंबाला में नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा के पास CCTV कैमरे लगाने के मामले में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है.

Two accused from Punjab arrested for sending CCTV images from Ambala to Pakistan
हरियाणा के अंबाला से डायरेक्ट पाकिस्तान भेजी जा रही CCTV तस्वीरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 4:10 PM IST

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अंबाला : हरियाणा के अंबाला में नेशनल हाईवे 152-D पर शंभू टोल प्लाजा के पास पुल और थाना नग्गल इलाके में CCTV कैमरे लगाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका नाता पाकिस्तान से था.

संदिग्ध कैमरे लगे दिखे थे : दरअसल थाना सेक्टर-9 में तैनात एएसआई रवीश कुमार को एक मामले की जांच के दौरान शंभू टोल के पास पुल पर दो संदिग्ध CCTV कैमरे लगे दिखे थे. टोल प्रशासन और नेशनल हाईवे के अधिकारियों से पूछताछ में ये साफ हुआ कि ये कैमरे किसी भी विभाग ने नहीं लगाए थे. इन कैमरों को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मानते हुए थाना सदर अंबाला में 16 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंबाला के निर्देशानुसार जांच CIA-1 टीम को सौंपी गई थी. पुलिस टीम ने तकनीकी सबूतों और सूचना तंत्र की मदद से जांच शुरू की.

हरियाणा के अंबाला से डायरेक्ट पाकिस्तान भेजी जा रही CCTV तस्वीरें (ETV Bharat)

पंजाब के रहने वाले आरोपी : इसके बाद जांच करते हुए अंबाला पुलिस की CIA-1 टीम ने 152 D highway पर कैमरा लगाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनप्रीत उर्फ मन्नी निवासी जिला तरनतारन और अनमोल निवासी फिरोजपुर, पंजाब के रूप में हुई है.

आर्मी के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी : फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. SP अंबाला अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि "प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान ये फुटेज भेज रहे थे. आर्मी की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी. पैसों के लालच में इन्होंने ऐसा किया है. यहां की जानकारियां पाकिस्तान भेजी है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है. पूरे अंबाला शहर में सर्वे कराया जा रहा है. "

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