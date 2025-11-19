ETV Bharat / bharat

फिरोजपुर में RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने RSS नेता दीनानाथ नेता के पोते की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Two accused arrested in murder case of RSS leaders grandson
RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 7:56 PM IST

फिरोजपुर (पंजाब): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रमुख नेता दीनानाथ नेता के पौत्र की हाल ही में बीच बाजार में हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुल 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है.

घटना उस समय हुई, जब मृतक नवीन कुमार अपनी दुकान जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने अब मामला सुलझा लिया है.

तीन आरोपी फरार
एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह ने हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए कहा, "इस मामले में कुल पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. इनमें से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है."

सुपारी देकर की गई हत्या
मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि नवीन कुमार की हत्या सुपारी देकर की गई थी. एक आरोपी के जन्मदिन पर घटना में शामिल सभी आरोपी इकट्ठा हुए और हत्या की पूरी योजना बनाई गई.

UP से लेकर आए थे हथियार
एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने नवीन कुमार की दो बार टोह ली थी. इसके बाद टीमें गठित की गईं, जिनमें से कुछ आरोपी यूपी से सामान्य हथियार लेकर आए और फिर नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी.

भूपिंदर सिंह के अनुसार, "गिरफ्तार आरोपी हर्ष और कनव ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड फरार आरोपी जतिन काली था और वह किसी भी कीमत पर नवीन कुमार की हत्या करना चाहता था. इस काम के लिए उसने आरोपियों को एक लाख रुपये की सुपारी भी दी थी."

पुलिस की छापेमारी
भूपिंदर सिंह ने आगे बताया कि साजिश के तहत की गई इस हत्या के मामले में दो आरोपियों कनव और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, मामले में शामिल बाकी तीन आरोपियों बादल, जतिन काली और उनके एक साथी के नाम फिलहाल साझा नहीं किए जा सकते, लेकिन उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं.

