ETV Bharat / bharat

फिरोजपुर में RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार ( सांकेतिक तस्वीर )

फिरोजपुर (पंजाब): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रमुख नेता दीनानाथ नेता के पौत्र की हाल ही में बीच बाजार में हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुल 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है. घटना उस समय हुई, जब मृतक नवीन कुमार अपनी दुकान जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने अब मामला सुलझा लिया है. तीन आरोपी फरार

एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह ने हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए कहा, "इस मामले में कुल पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. इनमें से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है." सुपारी देकर की गई हत्या

मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि नवीन कुमार की हत्या सुपारी देकर की गई थी. एक आरोपी के जन्मदिन पर घटना में शामिल सभी आरोपी इकट्ठा हुए और हत्या की पूरी योजना बनाई गई.